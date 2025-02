Si interrompe a sette la striscia di vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder, che nella notte NBA 2024/2025 hanno perso sul campo dei Minnesota Timberwolves. Una vittoria netta, quella degli uomini di coach Chris Finch, che all’interno di una stagione fin qui con molti alti e bassi riesce a trovare una grande prestazione proprio contro la squadra che sta dominando la Western Conference. Minnesota parte forte e comanda il risultato fin dal primo quarto, chiuso sul 37-24, riuscendo a mantenere sempre il vantaggio.

Grande protagonista è Naz Reid che, chiamato a partire dall’inizio per le assenze di Julius Randle e Rudy Gobert, non delude e anzi incide con 27 punti e 13 rimbalzi. Litiga un po’ con il ferro, invece, Anthony Edwards, che chiude con appena 5/18 dal campo ma trova comunque il modo di mettere a segno 23 punti. La partita dei Timberwolves è caratterizzata anche da un’ottima prova difensiva, con un ritmo molto alto che ha limitato alla grande Shai Gilgeous-Alexander, fermato al 6/21 dal campo con 24 punti totali.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA: Curry e Butler trascinano i Warriors

Nella notte è arrivata anche la bella vittoria dei Golden State Warriors sul campo degli Houston Rockets, terzo successo nelle ultime quattro per gli uomini di coach Kerr. Anche in questo caso, il fattore decisivo è la difesa dei Warriors, che con la sua intensità costringe i padroni di casa a ben venti palle perse. In attacco, invece, a fare ancora la differenza è la nuova coppia composta da Stephen Curry e Jimmy Butler, che confermano le buone sensazioni anche in termini di affiatamento e guidano i compagni alla vittoria. Curry chiude con 27 punti, mentre Butler ne mette 19, aggiungendo 8 rimbalzi.

Successo casalingo per i Dallas Mavericks, che contro i Miami Heat devono ancora fare i conti con le numerose assenze, riuscendo però a trovare un’altra prova di carattere, dopo quella contro Golden State nell’ultimo turno. La partita è molto equilibrata ma gli Heat, a loro volta abbastanza rimaneggiati, vengono meno nel finale giocato punto a punto, nonostante i 40 punti di Tyler Herro. Per i Mavs, invece, Dante Exum ne mette 27 con l’11/13 dal campo (85%), e in generale sono sette i giocatori che chiudono in doppia cifra. Intanto, per Dallas sono arrivate brutte notizie riguardo le condizioni di Daniel Gafford: infortunatosi al ginocchio destro nella sconfitta contro Sacramento, dovrà stare fuori almeno sei settimane.

Le classifiche aggiornate di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 44-10 Boston Celtics 39-16 New York Knicks 36-18 Indiana Pacers 30-23 Milwaukee Bucks 29-24 Detroit Pistons 29-26 Orlando Magic 27-29 Atlanta Hawks 26-29 Miami Heat 25-28 Chicago Bulls 22-33 Philadelphia 76ers 20-34 Brooklyn Nets 20-34 Toronto Raptors 17-38 Charlotte Hornets 13-39 Washington Wizards 9-45

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 44-10 Memphis Grizzlies 36-18 Denver Nuggets 36-19 Houston Rockets 34-21 Los Angeles Lakers 32-20 Los Angeles Clippers 31-23 Minnesota Timberwolves 31-25 Dallas Mavericks 30-26 Sacramento Kings 28-27 Golden State Warriors 28-27 Phoenix Suns 26-28 San Antonio Spurs 23-29 Portland Trail Blazers 23-32 Utah Jazz 13-41 New Orleans Pelicans 12-42

I risultati della notte

Houston Rockets – Golden State Warriors 98-105

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 140-133 OT

Dallas Mavericks – Miami Heat 118-113

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 116-101

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 116-120 OT