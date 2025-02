E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la rivelazione cha ha fatto infuriare i dirigenti della Ferrari. Il caso è passato come uno dei furti più iconici della Formula 1, ma non c’è stato niente di illegale.

La Ferrari ha decisamente voltato pagina in questa stagione, grazie all’arrivo di Lewis Hamilton a bordo della monoposto che nel 2025 avrà tanto da dire e, soprattutto, da fare. Sarà una stagione decisiva per la scuderia di Maranello, che proprio lo scorso anno ha mostrato cenni di ripresa dopo anni di alti e bassi che tutti possiamo ricordare bene. Il Cavallino Rampante ha scavalcato la Red Bull nel campionato costruttori 2024 e l’obiettivo della stagione ormai alle porte è quello di risalire anche nel mondiale piloti, monopolizzato negli ultimi quattro anni da Max Verstappen.

Certo, non sarà facile prevalere contro Mercedes, Red Bull e McLaren, ma a Maranello la coppia Leclerc-Hamilton rischia di farci divertire parecchio. Nella Formula 1 però, sport in cui notoriamente girano tanti soldi, non ci sono solo motori e pneumatici, bensì anche accordi di sponsorizzazioni, marketing, campagne mediatiche e strategie di successo che devono portare in alto i vari brand. Insomma, chi non ha soldi non può certo competere con i primi della classe e quanto accaduto tra Williams e Ferrari ha fatto la storia in tal senso.

Scontro Ferrari-Williams, storia di un furto: “Ho gongolato”

Claire Williams ha gongolato su sua stessa ammissione, in occasione di una battaglia di marketing e sponsor non indifferente. Non è difficile ricordare la famosa livrea a strisce bianche, blu e rosse della Williams negli scorsi anni e questo può sembrare un dettaglio di poco conto. In realtà l’incidente scatenante della bagarre tra la Ferrari e la scuderia della Williams risiede proprio nel colore delle due vetture: il rosso di Maranello non era adatto allo sponsor Martini.

Intervenuta al podcast What it takes, Claire Williams ha raccontato di quando la sua scuderia riuscì a sfilare lo sponsor Martini sotto al naso della Ferrari: “Al tempo ero molto orgogliosa di quella sponsorizzazione, perché Martini stava per firmare con la Ferrari”. Fu proprio così, ma la scuderia di Maranello non aveva la minima intenzione di cambiare la propria livrea e la scuderia inglese ebbe la meglio: “Noi in Williams, invece, gli avremmo lasciato carta bianca. Avevamo proposto noi di mettere le iconiche strisce su tutta la nostra macchina, avevamo persino un bozzetto. Nel 2014 molti fan adoravano la nostra livrea, mentre la Ferrari era inc***ata perché avevamo rubato loro uno sponsor”.