Nba, LeBron non basta: Lakers ko contro i Bulls. Bene i Magic di Banchero

Per quell’infortunio al piede ha forzato i tempi, fino a rientrare in anticipo. LeBron James però non è bastato ai Los Angeles Lakers per evitare la sconfitta casalinga contro i Chicago Bulls. Parte dalla panchina, ma chiude da miglior realizzatore dei suoi con 19 punti. Non basta. Chicago si affida a Zach LaVine con i suoi 32 punti (13/19 dal campo) e alla doppia doppia di DeMar DeRozan (17 punti e 10 assist). Quarta sconfitta consecutiva per i Dallas Mavericks, la seconda contro gli Hornets che sorprendono Doncic e compagni per 110-104. Dopo una partenza difficile, lo sloveno ritrova confidenza al tiro e chiude con 40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Cadono i Golden State Warriors, sconfitti in casa dai Minnesota Timberwolves. Nel’ultimo quarto i padroni di casa erano riusciti a rimontare, ma una tripla di Karl-Anthony Towns a 10 secondi dalla fine vale il sorpasso. Ad est frenano i Nets sconfitti dagli Orlando Magic. Banchero chiude con 11 punti, 9 rimbalzi, 4 assist e un +11 di plus/minus. Nessun problema per i Boston Celtics che battono i San Antonio Spurs senza Jayson Tatum. Protagonista è Jaylen Brown, autore di 41 punti e 13 rimbalzi con 18/29 dal campo e 13 rimbalzi. Ritorno matematico ai playoff per Cleveland che che supera 108-91 gli Houston Rockets.

Risultati

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks 110-104

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls 108-118

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 119-123

Boston Celtics-San Antonio Spurs 137-93

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 108-91

Orlando Magic-Brooklyn Nets 119-106

Toronto Raptors-Washington Wizards 114-104

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 112-118

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 96-99