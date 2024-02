Nba, LeBron James: “Spero di restare ai Lakers, alle Olimpiadi ci sarò”

A margine dell’All Star Game di Indianapolis, LeBron James ha confessato di vedersi in futuro ancora con la canotta gialloviola: “Sono un Laker, sono felicissimo di esserlo stato per sei anni e spero di esserlo ancora“. King James ha poi aggiunto: “Non so quanto durerà ancora e quale maglia vestirò ma spero sia ancora quella dei Lakers, vedremo“. All’età di 39 anni James non sembra dunque intenzionato a smettere, ma anzi vuole essere protagonista anche in nazionale con la maglia di Team Usa, con i Giochi Olimpici di Parigi all’orizzonte: “Mi sono impegnato a far parte della squadra olimpica, tutto chiaramente dipende dalle mie condizioni ma ad oggi mi sento abbastanza in forma per poter fare parte della squadra e giocare ai miei livelli“.