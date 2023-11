Nba, Jokic incorona Wembanyama: “Cambierà il gioco”

di Mattia Zucchiatti 26

“Ha solo 19 anni ma non ha paura di niente. Fa errori, come è normale, ma cambierà il gioco al 100%. Lo sta già facendo. In difesa può marcare chiunque, essere in campo lo aiuterà a migliorare”. Parola di Nikola Jokic. Destinatario: Victor Wembanyama. L’MVP delle ultime Finals ha speso parole d’elogio per il cestista francese, prima scelta assoluta al Draft NBA 2023. “Ha solamente 19 anni ma non ha paura e non si stanca, gioca sempre duro. A tutti i ragazzi dico: sedetevi e divertitevi e lasciate che il ragazzo cambi il basket”, ha aggiunto Jokic dopo il primo confronto tra i due nella notte tra domenica e lunedì. Nel match vinto dai Nuggets sugli Spurs, Jokic ha chiuso con 39 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, mentre il talento francese si è fermato a quota 22 con 11 rimbalzi. “Penso di aver imparato molto e imparerò ancora di più quando riguarderò i filmati di questa partita. È stata un’esperienza, anche se sarebbe stato meglio vincere”, ha detto Wembanyama.