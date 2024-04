Nba: il coach degli Oklahoma City Thunder Mike Daigneault vince il premio di allenatore dell’anno

L’allenatore degli Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault, è stato nominato coach dell’anno in Nba. Alla quarta stagione alla guida di Okc, il 39enne ha portato la franchigia al vertice della Western Conference con un record di 57 vittore e 25 sconfitte in regular season. Un miglioramento netto e costante di anno in anno per una formazione con soli 25 anni di età media ed è la vera sorpresa della stagione Nba. Attualmente al primo turno dei play-off, i Thunder stanno conducendo 3-0 contro i New Orleans Pelicans, e vedono dunque le semifinali di Conference a un passo. Daigneault ha iniziato la sua carriera come assistente coach universitario a Holy Cross e poi all’Università della Florida, e proprio ai Gators ha raggiunto nel 2014 le Final Four da secondo di Billy Donovan, il suo predecessore sulla panchina di Okc. Successivamente il classe ’85 ha guidato fino al 2019 gli Oklahoma Blue, la squadra di G-League affiliata, per poi diventare assistente ai Thunder, ancora di Donovan, per la stagione 2019-2020.