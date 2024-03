NBA, i Timberwolves volano sulle ali di un Anthony Edwards formato MVP

I Timberwolves continuano la loro incredibile stagione, ottenendo la loro 47^ vittoria stagionale, questa volta a cadere sotto i colpi dei ragazzi Chris Finch sono gli Utah Jazz, sconfitti per 104-114. Per Minnesota è la 3^ vittoria consecutiva, dopo quella arrivate sempre contro Utah, e con i Los Angeles Clippers. T’Wolves che ora si trovano al secondo posto in classifica nella Western Conference.

Il solito grande protagonista per la squadra di coach Finch è Anthony Edwards, che mette a segno 32 punti, con quasi il 60% dal campo, 8 assist e 7 rimbalzi, e anche un bel apporto in fase difensiva con 2 stoppate e una palla rubata. Ant-man, soprannome della stella di Minnie, ha regalato l’ennesima giocata spettacolare della sua stagione, con una schiacciata pazzesca sul numero 20 di Utah John Collins, slogandosi anche un dito nel farla. La stagione del numero 5 ex Georgia è di assoluto livello, con un poco meno di 27 punti di media, 5 rimbalzi e 5 assist, con prestazioni incredibile che gli assicurano di essere tra i grandi protagonisti delle prossime stagioni, già in lizza per i possibili MVP.

I T’Wolves vogliono continuare questa incredibile stagione, assicurandosi una posizione alta in classifica, per avere un primo turno alla portata per provare ad essere protagonisti anche in post-season. Edwards, per quello che sta facendo vedere, è già in ritmo playoff, Towns, ancora ai box dopo l’operazione al ginocchio, sta cercando di riprendersi per tornare in forze in vista del primo turno e Gobert, nella notte non ha preso parte alla sfida con Utah, ma sarà sicuramente molto importante con i suoi rimbalzi. Coach Finch, oltre che a sperare che il gruppo sia al completo, dovrà trovare il modo di evitare che nelle partite di playoff il centro francese sia costantemente attaccato, perché si sa che nelle battute finali è la difesa a fara la differenza. Minnesota è pronta per stupire ancora con un Anthony Edwards che, nonostante la sua giovane età, è già nell’olimpo dei più grandi della lega. Entrambi hanno un obiettivo chiaro: essere protagonisti nei playoff.