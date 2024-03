Atletica, Jacobs verso l’esordio stagionale: “Penso per metà aprile. Sensazioni ottime, sono sereno”

Si avvicina l’esordio stagionale per Marcell Jacobs, ormai da mesi trasferitosi negli Stati Uniti per preparare al meglio la difesa del titolo olimpico conquistato a Tokyo. “Sono sereno, sta andando molto bene: mi alleno seriamente e con scrupolosità in vista di una stagione che sarà ricca di impegni da onorare”, ha dichiarato lo sprint azzurro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, a poche settimane dal debutto. “Penso di esordire per metà aprile con uno o due 100, anche se nulla è definito. L’esordio, facilmente, avverrà nell’ambito di una riunione universitaria proprio a Jacksonville insieme ad alcuni sprinter del mio gruppo. Il secondo impegno potrà dipendere anche dall’esito del primo”, afferma.

Il programma prevede poi le World Relays, con l’impegno con la 4×100 oro olimpico a Nassau, nelle Bahamas, e successivamente il raduno a Rieti per preparare gli appuntamenti estivi. “Il 28 sarò per la prima volta al meeting di Ostrava e a seguire, in avvicinamento agli Europei di Roma, a Oslo o a Stoccolma in Diamond League”. In attesa di Parigi: “Sono curioso, mi sto godendo il viaggio, non ho fretta. Le sensazioni sono ottime. Ma se all’Olimpiade non mi confermerò, non sarò contento”.