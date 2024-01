Pioggia a Brisbane, interrotti i match di Arnaldi e Bronzetti

A causa della pioggia Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti non sono riusciti a completare i loro match d’esordio al Brisbane International. Il tennista di Sanremo si trova sotto 6-7(5) 0-1 contro l’ungherese Marton Fucsovics, numero 59 al mondo. In palio c’è il pass per gli ottavi di finale contro uno tra Sebastian Baez e Lukas Klein. Missione rimonta quindi per Arnaldi dopo un primo set equilibrato senza palle break, a quasi un anno esatto dall’unico precedente in carriera tra i due al Challenger di Canberra, dove fu Fucsovics ad imporsi in tre set. Discorso diverso per Bronzetti che è avanti 6-4 2-3 sulla diciannovenne statunitense Ashlyn Krueger, numero 82 al mondo. Chi vince sarà la prima avversaria di Aryna Sabalenka. Un set rocambolesco quello d’apertura, che ha visto Krueger (che ha vinto il primo precedente con Bronzetti a Pechino) salire 3-0, prima della reazione dell’azzurra che infila una serie di tre break consecutivi.