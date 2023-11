Nba, i risultati della notte: Davis ed Embiid trascinano, Lakers e Sixers vincono

Vittoria in trasferta per Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers, con le firme di Anthony Davis e Joel Embiid, entrambi in doppia doppia sul tabellino finale. I gialloviola si sono imposti 121-115 sul campo dei Cleveland Cavaliers, con il 30enne di Chicago che mette a referto 23 dei suoi 32 punti nel secondo tempo, aggiungendo 13 rimbalzi, 3 assist. LeBron James realizza 22 punti, impreziositi da 6 rimbalzi e 6 assist, mentre Austin Reaves dalla panchina ne aggiunge 15 con 10 assist. Ai Cavs invece non bastano i 22 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Jaret Allen (21 punti e 14 rimbalzi). Per i Sixers è un Embiid in gran forma quello che trascina Philaldelphia alla vittoria contro gli Oklahoma City Thunder, che perdono 123-127 e vedono interrompersi la striscia di sei vittorie consecutive. Per Embiid 35 punti (18/21 dalla lunetta con zero triple a segno), 11 rimbalzi, 9 assist e 4 stoppate. Ad OKC non bastano i 31 di Shai Gilgeous-Alexander e i 33 di Chet Holmgren.

Negli altri risultati, gli Utah Jazz battono 105-100 i New Orleans Pelicans. Simone Fontecchio parte nel quintetto e realizza 10 punti (con 3 rimbalzi). Successo per gli Atlanta Hawks che superano 136-108 i Washington Wizards con le doppie doppie di Trae Young (26 punti e 10 assist), Clint Capela (12 punti e 11 rimbalzi) e Dejounte Murray (11 punti e 10 assist). Senza Jimmy Butler, i Miami Heat perdono 112-97 contro i Brooklyn Nets che si godono il quintetto di partenza in doppia cifra. Vittoria convincente anche per i Los Angeles Clippers che superano 107-88 i Dallas Mavericks di Doncic (3o punti) e Irving (26).