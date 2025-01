Cleveland domina in casa contro Atlanta 137-115. In Ohio non c’è partita sin dall’inizio con i Cavs che archiviano la pratica a fine terzo quarto sul +26. Solita grande prova corale della squadra di Atkinson con sette giocatori in doppia cifra. Darius Garland e Donovan Mitchell combinano 50 punti (26+24) in 57 minuti in campo in due (30’+27′). TJ Jerome ne aggiunge 20 con 6 assist in uscita dalla panchina. Dalla second unit forniscono il loro contributo anche Jaylon Tyson (15 punti+5 rimbalzi) e George Niang (10 punti+3 rimbalzi). Doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi per Evan Mobley, 11 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per Max Strus. Solo 9 punti per Jarrett Allen, ma il centro mette a referto 15 rimbalzi e 2 assist. Hawks in caduta libera (sette sconfitte in fila) e privi di Jalen Johnson (fino a fine stagione), Clint Capela e Bogdan Bogdanovic. Il rookie Zaccharie Risacher ci prova (30 punti), ma non basta per evitare il ko esterno. Doppia doppia da 15 punti e 10 assist per Trae Young. Atlanta si allontana dalla zona playoff e galleggia ai margini della top ten (22 vittorie-24 sconfitte).

Nella sfida di alta classifica della Western Conference Memphis la spunta in casa su Houston 120-119. Nonostante l’assenza di Ja Morant i Grizzlies rimontano i texani con un parziale di 4-0 nell’ultimo minuto e mezzo di gioco. Decisivo Jaren Jackson Jr (21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist) con i due liberi del pareggio e del sorpasso a nove secondi dalla sirena. Mvp Desmond Bane con 24 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Luke Kennard contribuisce con 22 punti e 2 assist. Santi Aldama e Brandon Clarke portano rispettivamente 15 e 13 punti dalla panchina. 4 punti, 3 rimbalzi e 5 assist per Scottie Pippen Jr. Si interrompe la striscia di quattro successi in fila dei Rockets, nonostante i 25 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di Jalen Green e i 22 di Dillon Brooks. Pesante l’assenza di Alperen Sengun, ne ha fatto bene le veci il veterano Steven Adams (11 punti+10 rimbalzi). Memphis si avvicina a una vittoria da Houston in classifica.

Nelle altre partite

I Los Angeles Lakers comandano dall’inizio alla fine sul parquet di Washington. 134-96 il punteggio a favore della squadra di J.J Redick, che domina in lungo e in largo nonostante l’assenza di Anthony Davis (problema agli addominali). Ci pensa LeBron James con 24 punti, 3 rimbalzi, 11 assist e 0 palle perse in 27 minuti di gioco. Buon contributo anche dalle seconde linee con i 22 punti di Rui Hachimura e i 21 di Shake Milton. 17 punti per Austin Reavers e 10 per Dalton Knecht in uscita dalla panchina. Soli tre giocatori in doppia cifra per i Wizards (Poole, Kuzma, Kispert), alla sedicesima sconfitta in fila. Minnesota ci mette un quarto ad ingranare in casa di Utah. Si scalda Anthony Edwards e i Timberwolves vincono agevolmente 138-113. La stella dei lupi mette a referto 36 punti, 6 rimbalzi e 11 assist con il 67% dal campo (12/18 e 6/9 da tre) per mettere in ghiaccio il quinto successo in fila dei suoi. Dalla panchina arrivano 19 punti di Rob Dillingham e 16 di Luka Garza. Rudy Gobert porta 16 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. 6 punti in dieci minuti in campo per Julius Randle. Continuano le difficoltà di Orlando, che cade a Portland 119-90. Ottavo ko nelle ultime dieci per i Magic, che escono per la prima volta in stagione dalla zona playoff. Trail Blazers trascinati dai 68 punti combinati da Scoot Henderson, Shaedon Sharpe e DeAndre Ayton (23+23+22). Franz Wagner e Paolo Banchero segnato 24 e 21 punti, ma manca il contributo del resto del quintetto titolare (4 Caldwell Pope, 2 Bitadze, 0 Black).

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 39-9 Boston Celtics 33-15 New York Knicks 32-16 Milwaukee Bucks 26-19 Indiana Pacers 26-20 Miami Heat 23-23 Orlando Magic 24-25 Detroit Pistons 23-24 Atlanta Hawks 22-26 Chicago Bulls 20-28 Philadelphia 76ers 19-27 Toronto Raptors 15-32 Brooklyn Nets 15-33 Charlotte Hornets 12-32 Washington Wizards 6-41

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 37-9 Houston Rockets 32-15 Memphis Grizzlies 32-16 Denver Nuggets 28-19 Los Angeles Lakers 27-19 Los Angeles Clippers 27-20 Minnesota Timberwolves 27-21 Dallas Mavericks 26-22 Phoenix Suns 24-22 Sacramento Kings 24-23 Golden State Warriors 24-23 San Antonio Spurs 20-24 Portland Trail Blazers 19-29 New Orleans Pelicans 12-36 Utah Jazz 10-36

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 137-115

Washington Wizards – Los Angeles Lakers 96-134

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 113-138

Memphis Grizzlies – Houston Rockets 120-119

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 119-90