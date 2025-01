C’è Russell Henley in testa all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo valido per il PGA Tour 2025. Sul green del Pebble Beach Golf Links e dello Spyglass Hill (California), lo statunitense è al comando in solitaria dopo il primo giro con uno score di -8 (64 colpi). Lo segue un gruppo di grandi calibri. Appaiati al secondo posto ecco il danese Rasmus Hojgaard, il il norvegese Viktor Hovland, l’austriaco Sepp Straka, l’inglese Justin Rose, lo statunitense Jake Knapp e l’australiano Cam Davis. Tutti hanno chiuso con 7 colpi in meno del par (65 colpi). Sempre in sei si trovano con lo stesso score (-6, 66 colpi) in ottava posizione: il nordirlandese Rory McIlroy, l’irlandese Shane Lowry e gli statunitensi Eric Cole, Justin Thomas, Lee Hodges, Patrick Cantlay e Lucas Glover. Parterre di altissimo livello con Scottie Scheffler 15° con -5 (67 colpi), Matthieu Pavon e Robert MacIntyre insieme al 23° posto con -4 (68 colpi), Hideki Matsuyama 52° con -2 (70 colpi) e Tommy Fleetwood 61° con -1 (71 colpi).

Dove si gioca

Dal 1919, la bellezza e la sfida unica del Pebble Beach Golf Links hanno entusiasmato golfisti e spettatori. Progettato da Jack Neville e Douglas Grant, il campo abbraccia la costa frastagliata, offrendo ampie vedute, fairway a picco sulla scogliera e green in pendenza.

Il green dello Spyglass Hill è considerato uno dei campi più difficili al mondo dai tee da campionato, vantando un punteggio di 75,5 e uno slope rating di 144. Il PGA TOUR elenca costantemente le buche 6, 8 e 16 di Spyglass Hill tra le più difficili del TOUR e durante l’United States Amateur del 1999, la media dei colpi del campo durante il gioco delle medaglie era superiore a 79.

La storia del torneo

Il torneo ora noto come AT&T Pebble Beach Pro-Am è iniziato a Rancho Santa Fe, California, quando Bing Crosby ha invitato alcuni amici a giocare a golf, gustare una grigliata di vongole e raccogliere un po’ di soldi per beneficenza. Nel 1937 Bing Crosby ospita il primo Pro-Amateur Golf Championship a Rancho Santa Fe, California. Sam Snead vince il primo torneo: l’assegno per il primo posto è di 500 dollari. Nel 1947 Bing Crosby inaugura il Pro-Amateur Golf Championship a Pebble Beach, Cypress Point e Monterey Peninsula Country Club. Ed Furgol pareggia con George Fazio. Sam Snead e Roger Kelly vincono la parte pro-am. Nel 2020 Tiger Woods vince e continua a vincere l’U.S. Open sempre a Pebble Beach più tardi quell’anno. Nel 2023 il PGA Tour annuncia che l’AT&T Pebble Beach Pro-Am è un Signature Event del 2024. L’annuncio si traduce in un format completamente ripensato, con un focus primario sul gioco professionistico. Gli amatori ora gareggeranno insieme ai professionisti (80 giocatori) nei primi due round, con la competizione limitata ai soli professionisti per gli ultimi due round al Pebble Beach Golf Links.