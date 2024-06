NBA Finals 2024, Boston domina Gara-1: Dallas senza idee, ko 107-89

Una partenza che rispecchia lo status di favorita. I Boston Celtics strapazzano i Dallas Mavericks sul 107-89 nella Gara-1 delle NBA Finals, in un confronto che ha visto la vincitrice della Eastern Conference dominare la contesa da metà primo quarto in poi. Il +17 con il quale si chiude il periodo d’apertura è un biglietto da visita che lascia intuire la serata storta vissuta dagli ospiti al TD Garden. Il +29 del secondo quarto è il massimo vantaggio, parzialmente ridotto nella terza frazione fino al -8. Ma il tentativo di rimonta dei Mavs finisce lì. Jaylen Brown (22 punti e 6 rimbalzi per lui) si scatena prendendo per mano Boston in un parziale di 14-0 che ristabilisce la distanza di sicurezza alle porte dell’ultimo quarto. La fase della gestione è la zona di comfort per i Celtics che impediscono a Dallas di scendere sotto il -18. Di fatto, il piano partita di Joe Mazzulla ha tolto certezze e punti di riferimento ai Mavericks, che si affidano solamente ai lampi di genio dei suoi interpreti in una partita che si chiude con soli nove assist complessivi della squadra ospite.

Luka Doncic regala la doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi, ma serve un solo assist. Proprio come P.J. Washington che aggiunge 14 punti e 8 rimbalzi, mentre Jaden Hardy si ferma a 13, uno in più di un Kyrie Irving che chiude con un disastroso 6/19 al tiro. Sono altri numeri a raccontare la serata storta dei Mavs: mai oltre i 25 punti nei quattro periodi, sotto il 50% al tiro da 2, appena il 26% dall’arco, 1 sola stoppata in tutta la gara. Troppo poco contro i Celtics che si affidano al rientrante (ed ex di turno) Kristaps Porzingis. L’incognita sulle condizioni del lettone è spazzata rapidamente via: per lui 20 punti e 6 rimbalzi, con 18 punti nei primi 24 minuti. “Stasera ho avuto la conferma che sto abbastanza bene. Non sono ancora in perfette condizioni, ma posso giocare e posso aggiungere qualcosa a questa squadra”, ha detto il 28enne, reduce da una lesione al polpaccio. Jayson Tatum chiude con 16 punti e 11 rimbalzi (senza incantare al tiro con 6/16), ma nel complesso sono sei i giocatori in doppia cifra per i Celtics, che domenica ospiteranno Gara 2. Il cammino verso quel successo che manca dal 2008 non poteva iniziare in modo migliore.