Nba Finals 2023, Denver vince a Miami con Jokic da record: serie sul 2-1

I Denver Nuggets tornano in vantaggio per 2-1 nelle finali Nba contro i Miami Heat. In gara-3 giocata in Florida i Nuggets si sono imposti 109-94, grazie anche a due prove storiche: quelle di Nikola Jokic e Jamal Murray. Dopo un primo quarto sul 24-24 e un vantaggio di +5 per gli ospiti a fine primo tempo, è Denver che riesce a dare lo scossone al match con un terzo periodo da 20-29. La reazione di Miami non c’è e nell’ultimo quarto è una formalità per i Nuggets gestire un vantaggio mai in discussione. Quel che Miami invece non riesce a gestire è lo strapotere di Nikola Jokic: nessuno nella storia delle finali aveva realizzato una tripla doppia da 30-20-10. Il due volte MVP invece chiude la sua prova con 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist. Tripla doppia anche per il miglior realizzatore di giornata: Jamal Murray si toglie lo sfizio di andare a referto con 34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Lui e Jokic formano la prima coppia a realizzare una tripla doppia nella stessa partita delle Finals e nel complesso sono anche i primi due compagni di squadra a far registrare insieme una tripla doppia da almeno 30 punti nella storia della NBA. Davanti al suo pubblico, Jimmy Butler si ferma a 28 punti, mentre Bam Adebayo si ferma a 22 con 17 rimbalzi. L’altro elemento in doppia cifra è Caleb Martin a quota 10. Si torna in campo nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno alle 2.30.