NBA Finals 2023, gara-2 Denver Nuggets-Miami Heat in tv: canale, orario e diretta streaming

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Denver Nuggets e Miami Heat, gara-2 delle Finali NBA 2022/2023. La franchigia del Colorado, guidata da un superbo Nikola Jokic si è aggiudicata la prima gara della serie ed ora è a tre vittorie da uno storico primo titolo. Fin qui Denver è sembrata dominare questi playoff, mentre i Miami cercano l’ennesima impresa in questa post-season iniziata addirittura dai play-in. A Denver si scende sul parquet per gara-2. La palla a due è prevista per la notte italiana tra domenica 4 e lunedì 5 giugno alle 02:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.