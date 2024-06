NBA Draft 2024, Bronny James ai Lakers: tutte le scelte del secondo giro

Dopo il primo giro andato in scena mercoledì notte, con Zaccharie Risacher prima scelta assoluta da parte degli Atlanta Hawks, l’NBA Draft 2024 è proseguito con una seconda serata dedicata alle scelte di secondo giro. L’attenzione era ovviamente tutta rivolta verso Bronny James, che come da previsione è stato chiamato dai Los Angeles Lakers alla 55. LeBron e Bronny diventano la prima coppia padre-figlio a giocare contemporaneamente nella lega: molto probabilmente anche nella stessa squadra, ma questo non è ancora ufficiale. LeBron, infatti, ha ancora alcuni giorni di tempo per decidere se esercitare l’opzione per un altro anno in maglia gialloviola oppure uscire dal contratto e poi eventualmente rifirmare con il team (o, meno probabile, accasarsi altrove).

IL RECAP DEL PRIMO GIRO

LE SCELTE DI SECONDO GIRO

31. Toronto Raptors: Jonathan Mogbo, F/C, San Francisco

32. Utah Jazz: Kyle Filipowski, F/C, Duke

33. Milwaukee Bucks: Tyler Smith, F, G League Ignite

34. New York Knicks: Tyler Kolek, G, Marquette

35. Indiana Pacers: Johnny Furphy, G, Kansas

36. San Antonio Spurs: Juan Nunez, G, Ratiopharm Ulm

37. Detroit Pistons: Bobi Klintman, F, Cairns

38. Oklahoma City Thunder: Ajay Mitchell, G, UC Santa Barbara

39. Memphis Grizzlies: Jaylen Wells, G, Washington State

40. Phoenix Suns: Oso Ighodaro, F, Marquette

41. Philadelphia 76ers: Adem Bona, C, UCLA

42. Charlotte Hornets: KJ Simpson, G, Colorado

43. Atlanta Hawks: Nikola Djurisic, G, Mega Basket

44. Miami Heat: Pelle Larsson, G, Arizona

45. Toronto Raptors: Jamal Shead, G, Houston

46. Los Angeles Clippers: Cam Christie, G, Minnesota

47. New Orleans Pelicans: Antonio Reeves, G, Kentucky

48. San Antonio Spurs: Harrison Ingram, F, UNC

49. Indiana Pacers: Tristen Newton, G, UConn

50. Indiana Pacers: Enrique Freeman, F, Akron

51. Dallas Mavericks: Melvin Ajinca, G, Saint-Quentin

52. Golden State Warriors: Quinten Post, C, Boston College

53. Memphis Grizzlies: Cam Spencer, G, UConn

54. Boston Celtics: Anton Watson, F, Gonzaga

55. Los Angeles Lakers: Bronny James, G, USC (story)

56. New York Knicks: Kevin McCullar, G/F, Kansas

57. Toronto Raptors: Ulrich Chomche, C, NBA Academy Africa

58. New York Knicks: Ariel Hukporti, C, Melbourne