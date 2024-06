Copa America 2024: gli USA cadono contro Panama, goleada Uruguay sulla Bolivia

Cadono gli USA padroni di casa nella seconda giornata del Gruppo C di Copa America 2024. All’interno del maestoso impianto del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, davanti a 71.000 spettatori, non basta l’essere passati in vantaggio con il gol di Balogun al 22′ del primo tempo: Panama rimonta e si impon per 2-1 grazie anche all’aver giocato per circa 70′ in superiorità numerica dopo la folle espulsione di Timothy Weah. Prima Blackman, poi Fajardo ribaltano il risultato. Nel finale si gioca 10 contro 10 a causa del rosso di Carrasquilla, ma il risultati non cambia: Panama raggiunge gli USA a quota 3 punti nel girone.

In testa a punteggio pieno resta l’Uruguay, che come da pronostico si sbarazza alquanto facilmente della Bolivia. Al Meadowlands Stadium di East Rutherford finisce in goleada: 5-0, con Pellistri e Nunez che aprono le danze nel corso della prima frazione e Araujo, Valverde e Bentancur che fissano il punteggio in maniera definitiva.