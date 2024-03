NBA: Detroit Pistons in doppia cifra di vittorie in una stagione da dimenticare

Dopo 5 mesi dall’ inizio della regular season NBA, i Detroit Pistons si sono portati a casa la vittoria numero 10 in stagione. La squadra di Monty Williams, nella notte, si è imposta per 118-112 sui Brooklyn Nets. Nonostante la vittoria, la franchigia del Michigan ha il secondo peggior record della lega con appena 10 vittorie e ben 52 sconfitte, solo gli Washington Wizards hanno fatto peggio. La vittoria è arrivata grazie alle super prestazioni di Cade Cunningham e Jaden Ivy. Il primo si è messo in luce siglando una doppia-doppia da 32 punti e 11 assist, mentre il numero 23 ha messo a referto 34 punti, mettendo a segno ben 6 triple, e impreziosendo la partita con ben 2 palle rubate. Solito ottimo apporto alla match rookie Ausar Thompson, che si rende protagonista con 14 punti e 7 rimbalzi. Doppia-doppia da 12 punti e 14 rimbalzi per Jalen Duren.

La squadra di coach Williams sta disputando una stagione fallimentare, dove la sconfitta è stata l’unica costante di questa stagione, in una squadra ricca di giovani promesse, che sta cercando di costruire una sua identità. Sicuramente il punto solido da cui ripartire ha un nome ed un cognome, ovvero Cade Cannuningham, che sta dimostrando, oltre che valere una prima scelta assoluta al draft, di essere un giocatore di grande talento, e che la squadra deve essere costruita intorno, insieme al trio composto da Ivy, Thompson e Duren, che stanno dimostrando ottime qualità, magari confermando anche Simone Fontecchio, che da quando è in Michigan sta giocando alla grande. L’obbiettivo di quest’estate, oltre che di assicurarsi uno dei migliori prospetti del draft 2024, sarà quello di consolidare la forza del gruppo per ottenere risultati migliori la prossima stagione, continuando il percorso con coach Williams. Il tempo a disposizione non è molto, e la strada da percorrere è molto lunga, i Pistons devono iniziare ad avere risultati importanti per evitare il fallimento del loro percorso.