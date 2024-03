Boxe, Preolimpico Busto Arsizio 2024: Angela Carini batte Kito e vola agli ottavi

Con una vittoria ai punti ma un verdetto unanime di 5-0 Angela Carini ha conquistato la vittoria nell’incontro dei sedicesimi di finale dei – 66 kg al torneo Preolimpico di boxe in corso di svolgimento a Busto Arsizio. Alla E-Work Arena, la venticinquenne napoletana nella sessione mattutina ha battuto, con una condotta di gara generosa e all’attacco, e incassando qualche colpo nel terzo e nell’ultimo round, per 5-0 (e non c’erano dubbi) la giapponese Mai Kito, volando così agli ottavi di finale.

Raggiante la già vincitrice di un argento a livello europeo e mondiale, che è stata protagonista oggi di una prestazione superba che fa ben sperare in vista dei successivi impegni sul ring lombardo: “Anche se sapevo che stavo vincendo, volevo dare sempre di più e volevo stravincere. Mi sono fatto un bel regalo per la festa della donna e per l’onomastico di mia mamma. Ora voglio tornare alle Olimpiadi”. Per l’obiettivo a cinque cerchi dovrà approdare in semifinale, dunque vincere altri due incontri.