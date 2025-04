Denver batte Memphis in casa 117-109 e mette un piede nella qualificazione diretta ai playoff. Infinito Nikola Jokic. Il centro serbo mette a referto 26 punti, 16 rimbalzi e 13 assist. La stella dei Nuggets, grazie alla prestazione di questa notte, si è garantito di finire la stagione con la tripla doppia di media. Jokic era già andato vicino a chiudere una stagione in tripla doppia nella regular season 2022-23, conclusa con 24.5 punti, 11.8 rimbalzi e 9.8 assist di media a partita. Nella storia dell’Nba ci sono riusciti solamente altri due giocatori: Oscar Robertson nel 1961/62 (30.8 punti+12.4 rimbalzi+10.4 assist) e Russell Westbrook nel 2016/17 (31.6 punti+10.7 rimbalzi+10.4 assist), 2017/18 (25.4 punti+10.1 rimbalzi+10.3 assist), 2018/19 (22.9 punti+11.1 rimbalzi+10.7 assist) e nel 2020/21 (22.2 punti+11.5 rimbalzi+11.7 assist). Le triple doppie in carriera per Jokic sono ora 164. Davanti a lui ci sono proprio l’attuale compagno di squadra Russell Westbrook, al momento a 203 triple doppie totali in carriera e Oscar Robertson con 181. Una stagione incredibile per il serbo, che probabilmente non sarà premiata con l’Mvp, verso Shai Gilgeous-Alexander.

A Ovest per i playoff si deciderà tutto all’ultima giornata

Tutto aperto dal quarto all’ottavo posto in Western Conference. Golden State non sbaglia e passa a Portland 103-86. Jimmy Butler già in clima playoff con 24 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Lo seguono Buddy Hield (16 punti+4 rimbalzi) e Steph Curry (14 punti+5 rimbalzi+5 assist). I Los Angeles Clippers rischiano grosso a Sacramento. Dopo essere stata sotto per oltre metà partita, la squadra di Lue riesce a spuntarla nel finale 101-100. Tripla doppia decisiva di James Harden da 23 punti+11 rimbalzi+10 assist. Il top scorer è Kawhi Leonard con 28 punti e 7 rimbalzi. Doppia doppia per Ivica Zubac (17 punti+11 rimbalzi). Vince facile Minnesota, che batte Brooklyn 117-91. Rudy Gobert mette insieme una delle migliori prestazioni stagionali e piazza 35 punti e 11 rimbalzi con il 76% dal campo (13/17). Anthony Edwards chiude con soli 9 punti, ma i Timberwolves controllano i Nets dall’inizio alla fine.

A una sola giornata dal termine, classifica che vede al momento direttamente ai playoff, insieme a Oklahoma City Thunder (1^), Houston Rockets (2^) e Los Angeles Lakers (3^), i Denver Nuggets (4^), i Los Angeles Clippers (5^) e i Golden State Warriors (6^). Ad oggi ai play in, insieme a Sacramento Kings (9^) e Dallas Mavericks (10^), Minnesota Timberwolves (7^) e Memphis Grizzlies (8^).

A Denver basterà battere Houston nell’ultima giornata per assicurarsi i playoff senza guardare gli altri risultati. Warriors e Clippers si affronteranno nell’ultima giornata, ma un’ipotetica vittoria di Curry e compagni potrebbe comunque qualificare entrambe ai playoff. In caso di vittoria dei Clippers, sarebbe Minnesota a prendere il sesto posto vista la probabilissima vittoria casalinga con Utah in arrivo. Memphis con quasi tutti e due i piedi fuori dalla porta playoff. I Grizzlies devono sperare nelle sconfitte sia di Warriors che di Timberwolves per agguantare il sesto posto.

AD OGGI AI PLAYOFF

4^ – Denver Nuggets (49-32) – Houston vs Denver (13/04)

5^ – Los Angeles Clippers (49-32) – Golden State vs Los Angeles (13/04)

6^ – Golden State Warriors (48-33) – Golden State vs Los Angeles (13/04)

AD OGGI AI PLAY-IN

7^ – Minnesota Timberwolves (48-33) – Minnesota vs Utah (13/04)

8^ – Memphis Grizzlies (47-34) – Memphis vs Dallas (13/04)

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 64-17 Boston Celtics 60-21 New York Knicks 50-31 Indiana Pacers 49-32 Milwaukee Bucks 47-34 Detroit Pistons 44-37 Orlando Magic 41-40 Atlanta Hawks 39-42 Chicago Bulls 38-43 Miami Heat 39-44 Toronto Raptors 30-51 Brooklyn Nets 26-55 Philadelphia 76ers 24-57 Charlotte Hornets 19-62 Washington Wizards 17-64

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 67-14 Houston Rockets 52-29 Los Angeles Lakers 50-31 Denver Nuggets 49-32 Los Angeles Clippers 49-32 Golden State Warriors 48-33 Minnesota Timberwolves 48-33 Memphis Grizzlies 47-34 Sacramento Kings 39-42 Dallas Mavericks 39-42 Phoenix Suns 36-45 Portland Trail Blazers 35-46 San Antonio Spurs 33-48 New Orleans Pelicans 21-60 Utah Jazz 17-64

I risultati della notte

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 119-125

Indiana Pacers – Orlando Magic 115-129

Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 110-124

Boston Celtics – Charlotte Hornets 130-94

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 102-108

Chicago Bulls – Washington Wizards 119-89

New Orleans Pelicans – Miami Heat 104-153

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 124-102

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 117-109

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 117-91

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 111-145

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 117-98

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 86-103

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 100-101

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 140-109