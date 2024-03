Nba, Davis è dominante: i Lakers segnano 150 punti contro Indiana

Massimo stagionale e quattro giocatori sopra i 25 punti. I Los Angeles Lakers superano 150-145 gli Indiana Pacers in un match dal canestro facile che ha visto come protagonista assoluto Anthony Davis. Il 31enne mette a referto 36 punti, come Pascal Siakam, ma con 16 rimbalzi, contro i 12 del miglior realizzatore di casa Pacers. Le statistiche parlano per lui: 5 su 5 in lunetta e 18/21 dal campo. Numeri che spiegano il +17 a fine terzo quarto dei Lakers, che rischiano però di vanificare il lavoro svolto fino a quel momento. Neanche un ultimo periodo sul 34-46 però basta ad Indiana per confezionare la rimonta contro LeBron e compagni. King James sigla 26 punti e 10 assist, come Spencer Dinwiddie.

Sconfitta invece per i Golden State Warriors che perdono 114-110 sul parquet dei Minnesota Timberwolves, che mettono a referto 21 triple contro le 14 degli ospiti. Cinque di queste le mette a segno Steph Curry, miglior realizzatore dei suoi con 31 punti. Nessuno dei suoi compagni però riesce ad andare oltre i 16 punti di Klay Thompson: Wiggins si ferma a 15, Kuminga ne aggiunge 14. Non basta. In casa Minnesota Edwards chiude con 23 punti, 8 assist e 6 rimbalzi. A referto le doppie doppie di Reid (20+12 rimbalzi) e Gobert (17+12). Successo agevole per i Milwaukee Bucks, che battono 118-93 gli Oklahoma City Thunder. Giannis Antetokounmpo realizza 30 punti (13/18 dal campo) e offre il contributo al ferro con 19 rimbalzi, mentre Khris Middleton mette a referto una tripla doppia con 11 punti, 10 assist e 10 rimbalzi. Una bella serata a cui ha preso parte anche Danilo Gallinari: l’ala grande di Sant’Angelo Lodigiano, classe 1988, realizza 3 punti in poco più di 4 minuti di impiego.

Risultati

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans 101-114

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 107-121

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 121-84

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder 118-93

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 114-110

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers 150-145