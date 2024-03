Campionato Italiano Boulder 2024, Moroni e Sartirana trionfano a Roma: premiati dal ministro Abodi

Una bella cornice di pubblico festeggia i 12 climber nel gran finale del Campionato Italiano Boulder al Centro di arrampicata Monkey Island di Roma. Si conferma campionessa italiana per la quarta volta consecutiva (e quinta in assoluto) Camilla Moroni (Fiamme Oro), mentre al maschile è Nicolò Sartirana Climbers Triuggio) a conquistare per la prima volta il titolo di Campione Italiano. A premiare i vincitori è stato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Medaglia d’argento per Giorgia Tesio e Filip Schenk, medaglia di bronzo a Giulia Medici e Pietro Biagini. Al quarto posto Davide Marco Colombo, al quinto Michael Piccolruaz, al sesto Matteo Baschieri e al settimo Niccolò Antony Salvatore. Nel comparto femminile quarto posto per Laura Rogora, quinto per Caterina Dal Zotto e sesto per Stella Giacani.