Nba, Curry non basta ai Warriors contro Oklahoma. Perdono Banchero e Fontecchio

di Mattia Zucchiatti

Non basta un super Steph Curry ai Warriors per spezzare una crisi esterna che non sembra aver fine. Golden State perde sul campo degli Oklahoma City Thunder col punteggio di 137-128. Il due volte Mvp chiude la sua serata con 40 punti e un 10/16 da tre punti, con sei rimbalzi e sette assist, ma non è sufficiente. Quintetto tutto in doppia cifra per OKC che si gode un Shai Gilgeous-Alexander da 33 punti e la tripla doppia di Josh Giddey (10-17-17). Golden State resta inchiodata a 34 vittorie e vede avvicinare i Lakers che battono 112-103 i Grizzlies orfani di Ja Morant. Nella serata dell’omaggio a Pau Gasol, è Anthony Davis il top scorer con 30 punti e 22 rimbalzi in un match da 11/17 al tiro. Vittoria per i Dallas Mavericks che battono gli Utah Jazz. Nel quintetto degli ospiti c’è posto anche per Simone Fontecchio che alla prima da titolare mette a referto 6 punti e 3 rimbalzi. Ad est Milwaukee vince su Orlando anche senza Antetokounmpo e Holiday (123-134). Decisivi i 26 punti di Brook Lopez, i 24 a testa di Jevon Carter e Khris Middleton, oltre che i 16 punti e 11 rimbalzi di Bobby Portis. Ai Magic non bastano i 20 punti di Banchero. Negli altri risultati Brooklyn travolge i Rockets a Houston (96-118), Philadelphia supera in trasferta Minnesota (94-117), mentre Washington trionfa sulla sirena contro Detroit (117-119).

