Ultimo atto di Challenge Cup 2024/2025. La Lube Civitanova è chiamata alla rimonta nella finale di ritorno contro il Bogdanka LUK Lublin. Fischio d’inizio alle ore 20.30 all’Eurosuole Forum. Per riequilibrare la situazione dopo la sconfitta per 3-1 in Polonia, la formazione di Giampaolo Medei avere la meglio in tre o in quattro set per poi giocarsi la conquista del trofeo in un Golden Set ai 15 punti. Una sconfitta o anche una vittoria al tie break condannerebbero i marchigiani a vedere la festa di Wilfredo Leon e compagni sul campo di Civitanova Marche. “Domenica, nel momento più delicato della stagione, è arrivata una vittoria stupenda a Milano. Un successo fortemente voluto dal gruppo, una reazione che, oltre a riaprire la serie dei Play Off Scudetto, ci ha dato tanta energia positiva e la giusta grinta per la Finale di ritorno in Challenge Cup. Dobbiamo riproporre la stessa cattiveria agonistica mostrata nell’ultimo match dei Play Off, bisogna ringhiare ancor prima dell’inizio della sfida. Il nostro è un bellissimo gruppo, una famiglia, lo abbiamo dimostrato più volte e vogliamo ribadirlo anche in un match molto impegnativo, contro il gruppo di Leon. Il Lublin è un valido collettivo, ma in casa ha sfornato una gara perfetta e siamo convinti che nel nostro palazzetto riusciremo a metterli in difficoltà. Invito tutti i nostri tifosi a riempire di rosso l’Eurosuole Forum perché non capita tutti i giorni di giocare una Finale europea, soprattutto di farlo sul proprio campo”, le parole del centrale di Civitanova Marko Podrascanin.

Come seguire il match

Diretta tv su Sky Sport Arena con commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi. Live streaming su DAZN con commento di Fabrizio Monari. Radiocronaca su YouTube Radio Arancia Network con commento di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltarla sul proprio dispositivo.

In CEV Cup Trento punta la finale

L‘Itas scenderà in campo ad Ankara dove, a partire dalle ore 17 italiane, affronterà i padroni di casa dello Ziraat Bank Ankara già superati alla ilT quotidiano Arena di Trento per 3-2 una settimana fa nell’incontro di andata. La formazione Campione d’Europa si accinge a giocare la partita più importante della sua partecipazione stagionale alla competizione, con il minimo vantaggio di aver vinto al tie break la gara d’andata. Dopo l’1-3 di domenica a Cisterna di Latina in gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto, i gialloblù si sono trasferiti direttamente ad Ankara per preparare al meglio l’appuntamento in casa della vincitrice della regular season turca. Lo Ziraat Bank Ankara si appresta a giocare per il secondo anno consecutivo la gara di ritorno di una semifinale europea di fronte al proprio pubblico con l’obiettivo di riscattare l’eliminazione avvenuta nella passata stagione in Champions League per mano dei polacchi dello Jastrzebski. In quella occasione i biancorossi cedettero al tie break, dopo aver perso l’andata in tre set. Il tecnico dell’Itas Fabio Soli presentato così l’incontro: “Il risultato della gara di andata ha trasformato questa seconda sfida a tutti gli effetti in un confronto unico, da dentro o fuori: una vera e propria finale. Avremo bisogno di mettere in campo sin dal primo scambio grande attenzione, determinazione ed aggressività in tutti i fondamentali, perché solo in questo modo saremo in grado di impegnare una squadra come lo Ziraat, che nei cinque set di mercoledì scorso ha già fatto vedere tutto il proprio valore”.