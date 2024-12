Dopo il successo dei New York Knicks ai danni dei San Antonio Spurs, l’NBA Christmas Day si sposta all’American Airlines Center di Dallas. Un Natale però da dimenticare per i Mavericks di Jason Kidd, che vengono sconfitti dai Minnesota Timberwolves e perdono anche Luka Doncic a causa di un problema muscolare nel corso del primo tempo. Vittoria di vitale importanza per Edwards e compagni, che arrivavano a questa sfida in Texas con tre sconfitte consecutive sulle spalle e un umore di certo non dei migliori. Dopo tre quarti dominati, Minny si complica la vita nell’ultimo quarto ma al fotofinish ha la meglio per 99-105. Edwards chiude con 26 punti, 23 per Randle, mentre Irving sfiora i 40 fermandosi a 39.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Sin dai primi possessi i Twolves sembrano in serata, il che non era affatto scontato in un periodo che definire complesso sarebbe riduttivo tra sconfitte e polemiche di vario genere anche all’interno dello spogliatoio. Anthony Edwards è molto preciso al tiro e Rudy Gobert si fa trovare sempre pronto in area quando necessario, mentre dall’altro lato Doncic pare troppo solo. Irving incappa in un brutto primo tempo al tiro, così come Klay Thompson. Il play sloveno ne mette 14 con 5 rimbalzi e 2 assist, ma questi saranno anche i numeri con i quali terminerà la partita. Pochi istanti prima dell’intervallo, infatti, l’ex-Real Madrid si ferma e torna negli spogliatoi zoppicando. Durante la pausa lunga del match arriverà la notizia che complica ancor di più la serata degli uomini di Jason Kidd: stiramento al polpaccio sinistro e partita finita.

Minnesota, che aveva chiuso il secondo quarto avanti di 17, non si scompone e – sfruttando anche la pesante assenza del miglior giocatore della squadra avversaria – tocca il +20 nei primi minuti del terzo quarto. Arriva un primo time-out da parte dei Mavericks, poi un altro, ma la musica non cambia, anche perché nel frattempo sale di colpi anche Julius Randle, sia al tiro che in versione assistman. I Timberwolves volano sul +24 per poi andare all’ultimo riposo avanti di 22. Dallas però non molla, stringe due viti in difesa e poi in attacco ci pensa Irving a mettere su il parziale che porta la squadra texana sotto la singola cifra di svantaggio e la tripla di P.J. Washington a 3′ dalla fine vale il 94-99. Due liberi di Kyrie valgono il -3 e il finale è punto a punto: dopo una tripla di Thompson per il -2, Irving ha anche la palla del sorpasso, la sua tripla trova solo il ferro. Edwards non perdona, dall’altro lato va dentro e appoggia i due punti del 99-103.

IL PROGRAMMA DEL CHRISTMAS DAY

I Boston Celtics saranno protagonisti dalle 23:00 nella sfida ai Philadelphia 76ers, che pagano ancora lo scotto di un avvio disastroso di regular season. Successivamente, dalle 02:00, spazio a quello che, sulla carta, è il piatto forte di giornata: Golden State Warriors-Los Angeles Lakers, che ovviamente si traduce in Curry contro LeBron. Infine, a chiudere il programma alle 04:30 saranno Phoeniex Suns e Denver Nuggets.

New York Knicks – San Antonio Spurs 117-114

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 99-105

Boston Celtics – Philadelphia 76ers

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers

Phoenix Suns – Denver Nuggets

DIRETTA TV

Come di consueto, Sky Sport trasmetterà tutte le partite sul canale dedicato all’NBA, disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv. L’alternativa, sempre in abbonamento, è l’NBA League Pass.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLE DUE CONFERENCE

-EASTERN CONFERENCE

PLAY OFF

Cleveland Cavaliers 26-4

Boston Celtics 22-7

New York Knicks 20-10

Orlando Magic 19-12

Milwaukee Bucks 16-12

Miami Heat 14-13

Atlanta Hawks 15-15

Indiana Pacers 15-15

Chicago Bulls 13-17

Detroit Pistons 13-17

Brooklyn Nets 11-18

Philadelphia 76ers 10-17

Charlotte Hornets 7-22

Toronto Raptors 7-23

Washington Wizards 4-23

-WESTERN CONFERENCE

PLAYOFF

Oklahoma City Thunder 23-5

Houston Rockets 20-9

Memphis Grizzlies 20-10

Dallas Mavericks 19-11

Denver Nuggets 16-11

Los Angeles Clippers 17-13

Los Angeles Lakers 16-13

Golden State Warriors 15-13

Minnesota Timberwolves 15-14

San Antonio Spurs 15-15

Phoenix Suns 14-14

Sacramento Kings 13-17

Portland Trail Blazers 9-20

Utah Jazz 7-21

New Orleans Pelicans 5-25