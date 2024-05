NBA: Boston elimina Miami, serie da incorniciare per Derrick White

I Boston Celtics, nella notte, si aggiudicano gara 5 con il risultato di 108-84, e chiudono la serie con i Miami Heat sul risultato di 4-1. La squadra allenata da coach Joe Mazzulla passa così il turno, e aspetta di capire chi dovrà affrontare nelle semifinali di Conference tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. Ancora una volta uno dei protagonisti della vittoria Celtics è Derrick White, grazie ad una partita che lo ha visto brillare con 25 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Il numero 9 ex San Antonio Spurs, in questa gara 5, è partito alla grandissima; infatti, solo nel primo quarto di gioco ha messo ha segno 15 punti, con un clamoroso 5/ 6 al tiro, solo una conclusione sbagliata per lui. La serie disputata dalla guardia di Mazzulla è stata molto solida, infatti nei 5 episodi contro Miami, White ha tenuto una media di 22 punti a partita, insieme a 3 rimbalzi e 3 assist, con percentuali ottime al tiro, come quasi il 60% di realizzazione.

Questo primo turno ci ha confermato oltre che alla presenza fondamentale delle superstar Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kristaps Porzingis, che ancora deve essere rivalutato per l’infortunio riportato in gara 4, White sta dimostrando di essere sempre di più un tassello importante per questo roster. Non sarà uno dei nomi più blasonati della lega, ma con la sua funzionalità e la sua efficacia, il nativo di Parker, sta dimostrando di essere un giocatore di assoluto livello, sul quale gettare fondamenta solide per qualsiasi squadra. Nel 2022 fu Brad Stevens ha portarlo in Massachusetts, in cambio di Josh Richardson e Romeo Langford, rivelandosi uno delle trade più riuscite degli ultimi anni per quando riguarda la franchigia biancoverde, visto il suo strepitoso rendimento. I Celtics vogliono arrivare fino in fondo per riconquistare il titolo. Mazzulla e i suoi potranno contare su un giocatore di assoluta affidabilità come Derrick White.