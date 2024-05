Bayern Monaco, ufficiale: Rangnick rifiuta l’offerta, guiderà l’Austria fino ai Mondiali 2026

Altro due di picche per il Bayern Monaco, alla ricerca di un allenatore per sostituire Thomas Tuchel, che saluterà a fine stagione. Il club bavarese, dopo i no di Unai Emery, Xabi Alonso e Julian Nagelsmann, sembra destinato ad incassare anche quello di Ralf Rangnick. Secondo quanto rivelato dalla Bild, il tecnico ha intenzione di rispettare il suo contratto con l’Austria e guidare la selezione fino ai Mondiali del 2026. Il tabloid tedesco parla di una “scelta di vita” alla base del rifiuto del 65enne, che non è intenzionato a svolgere un doppio incarico, specialmente ora che si avvicinano gli Europei e pianificare il futuro del Bayern potrebbe rappresentare una distrazione.

AGGIORNAMENTO ORE 11 – La notizia è ora ufficiale, c’è il prolungamento di Rangnick con la nazionale austriaca e lo stesso tecnico ha parlato al sito ufficiale della Federazione: “Sono il responsabile della squadra austriaca con tutto il cuore. Mi piace molto questo compito e sono determinato a continuare con successo sul percorso scelto. Vorrei sottolineare espressamente che questo non è un rifiuto del Bayern, ma piuttosto una decisione per la mia squadra e i nostri obiettivi comuni. La nostra massima concentrazione è sui Campionati Europei. Faremo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile!”. Così il presidente federale Klaus Mitterdorfer: “Siamo molto lieti di questa decisione di Rangnick e del chiaro impegno per un futuro condiviso. Siamo sempre stati molto fiduciosi che il cuore e lo spirito di squadra, ma anche le opzioni di progettazione, fossero ottimi argomenti. Andremo tutti insieme agli Europei ancora più forti”.