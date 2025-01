Solo tre partite in programma nella notte Nba. Spicca il successo dei Philadelphia 76ers, che sul parquet di casa superano in volata 132-129 i Cleveland Cavaliers; ottava sconfitta stagionale, la seconda consecutiva, per la franchigia dell’Ohio, che rimane comunque saldamente al comando della Eastern Conference con un margine rassicurante sui Boston Celtics. I Sixers invece interrompono una serie di sette ko in fila che li aveva fatti scivolare nei bassifondi della classifica, distanti dalla zona play-off. Con Embiid ancora assente, a guidare la squadra di Nick Nurse sono Paul George e Tyrese Maxey, che chiudono rispettivamente con 30 e 29 punti a referto; importanti anche le doppie doppie di Kelly Oubre (22 punti e 13 rimbalzi) e dell’ex Real Madrid Guerschon Yabusele (12+13) e i 15 punti ciascuno di Eric Gordon e Justin Edwards.

Ai Cavs non bastano i 37 punti del solito Donovan Mitchell, a cui si aggiungono 26 punti di Darius Garland ma soprattutto il career high da 33 di Ty Jerome (8/8 da tre). I Memphis Grizzlies rimangono in scia per le prime posizioni ad Ovest battendo 139-126 i New Orleans Pelicans; i padroni di casa scappano via nell’ultimo quarto e mandano ben sette uomini in doppia cifra, tra i quali spiccano i 29 punti di Jaren Jackson Jr., i 27 punti di Luke Kennard (7/9 da tre) e i 20 con 14 assist di Desmond Bane. Nei Pels orfani di Zion Williamson e Brandon Ingram, il migliore è Dejounte Murray con 26 punti, seguito da CJ McCollum e Trey Murphy a quota 22 ciascuno.

Successo esterno infine per i Portland Trail Blazers, che si impongono 97-102 sul campo degli Charlotte Hornets. Per archiviare la pratica sono sufficienti i 27 punti di Anfernee Simons, a cui si aggiungono anche i 22 di Jerami Grant; Nick Smith guida invece gli Hornets, privi di LaMelo Ball, con 17 punti.

I risultati della notte Nba

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 132-129

Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers 97-102

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 139-126

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 36-8 Boston Celtics 31-14 New York Knicks 29-16 Milwaukee Bucks 25-17 Indiana Pacers 24-20 Detroit Pistons 23-21 Atlanta Hawks 22-22 Orlando Magic 23-23 Miami Heat 21-22 Chicago Bulls 19-26 Philadelphia 76ers 16-27 Brooklyn Nets 14-31 Charlotte Hornets 11-30 Toronto Raptors 12-32 Washington Wizards 6-37

-WESTERN CONFERENCE