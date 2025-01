Questo weekend è in programma un weekend di Serie A 2024/2025 di basket molto interessante, con la 17^ giornata che propone diversi scontri diretti o tra squadre di alto livello. Siamo giunti alla seconda giornata del girone di ritorno, con le partite che cominciano a pesare sempre di più. Ecco, quindi, che alcuni risultati, come le larghe vittorie di Napoli e Pistoia o quella di Venezia sull’Olimpia Milano, assumono ancora maggiore rilevanza. In questo turno, le otto partite sono equamente divise tra quattro in programma sabato 25 gennaio e quattro domenica 26. Ecco, quindi, tutti gli spunti più interessanti.

Basket Serie A: Tortona-Reggio Emilia sfida “da Champions”

Il turno inizia subito con il botto, visto che la prima partita in programma sabato, alle 17:30, vede l’una contro l’altra Tortona e Reggio Emilia. Una sfida dal sapore europeo, visto che entrambe le formazioni si sono meritate di recente l’accesso ai gironi degli ottavi di finale di Champions League. Anche in campionato le due squadre sono molto vicine, con i piemontesi che hanno all’attivo 20 punti, due in più rispetto alla Reggiana. In particolare, gli uomini di coach Walter De Raffaele sono reduci da due belle vittorie consecutive, prima contro Scafati e poi soprattutto contro Brescia, in trasferta. Tortona, quindi, va a caccia del tris contro un’altra avversaria di livello per attestarsi sempre più tra le prime posizioni.

La squadra allenata da Dimitris Priftis, invece, sta passando un momento negativo in campionato. Dopo una bella prima parte di stagione di Serie A che l’aveva vista infilare una striscia di sei vittorie di fila (a partire proprio da quella contro Tortona), infatti, Reggio Emilia è incappata in ben quattro KO consecutivi, compresi quelli pesanti contro le neopromosse Trapani e Trieste, mentre contro l’Olimpia (108-106) era arrivata una grande prestazione.

Domenica in programma Venezia-Trento e Olimpia Milano-Trieste

Dalla Champions League all’Eurocup: domenica, infatti, spicca il testa a testa tra Venezia e Trento, che in Europa si stanno anche giocando il passaggio ai playoff. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie di altissimo livello, nell’ultimo turno, rispettivamente contro Gerusalemme e Badalona. I lagunari sono in piena corsa per il post season, mentre alla Dolomiti Energia serve un mezzo miracolo.

La situazione, però, è inversa in campionato: nella Serie A di basket, infatti, sono proprio gli uomini di coach Paolo Galbiati a godere di un piazzamento migliore, facendo parte del quartetto di squadre a quota 24 punti, insieme a Trapani, Virtus Bologna e Brescia, anche grazie al ritorno alla vittoria nell’ultima giornata contro Treviso dopo due sconfitte di fila. La squadra allenata da coach Neven Spahija, invece, sconta ancora un avvio di campionato davvero negativo, a cui gli orogranata hanno rimediato con quattro successi consecutivi, tra cui quello larghissimo in casa dell’Olimpia Milano. Un trend che ha permesso a Venezia di salire fino alla nona posizione con 18 punti.

A proposito di Olimpia Milano, sempre domenica va in scena un’altra partita che promette spettacolo, ovvero quella tra i meneghini e Trieste, appaiate a 20 punti. Ettore Messina deve fare i conti con la sempre lunga lista di infortunati, nonostante gli allarmi rientrati per LeDay e Bolmaro. Una situazione che ha anche abbassato il morale di Milano, contribuendo anche alle ultime due sconfitte in Eurolega. Anche per questo motivo, la squadra di coach Jamion Christian è pronta ad approfittarne per bissare la vittoria del girone d’andata alla prima giornata.

Programma e orari tv 17^ giornata

Sabato 25 gennaio

Ore 17:30 – Bertram Derthona Tortona – UNAHOTELS Reggio Emilia (Dazn)

Ore 19:00 – Openjobmetis Varese – Germani Brescia (Dazn)

Ore 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Napoli Basket (Dazn, Eurosport 2)

Ore 20:30 – Trapani Shark – Estra Pistoia (Dazn)

Domenica 26 gennaio

Ore 16:00 – Vanoli Basket Cremona – Givova Scafati (Dazn)

Ore 16:45 – Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino (Dazn, Eurosport 2)

Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste (Dazn)

Ore 18:15 – Banco di Sardegna Sassari – Virtus Segafredo Bologna (Dazn, DMAX)