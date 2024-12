Soltanto tre match validi per la regular season NBA 2024/2025 sono andati in scena nella notte italiana tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre. Comode vittorie per i Philadelphia 76ers e i Cleveland Cavaliers, che hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sono imposte senza grossi rischi. Più equilibrato il match andato in scena in Florida, dove i padroni di casa dei Miami Heat hanno ceduto il passo agli Oklahoma City Thunder.

Embiid trascina i 76ers

Successo con 10 punti di scarto per i Philadelphia 76ers, che piegano gli Charlotte Hornets con il punteggio di 108-98 e lo fanno grazie a un super Joel Embiid. 34 punti e 9 assist a referto per il numero 21, che non si fa poi mancare 5 assist, 2 palle rubate e 2 stoppate. Bene anche Tyrese Maxey e Kelly Oubre Jr. con 45 punti in due.

Cavs 15-1 in casa

I Cleveland Cavaliers ribadiscono di non essere un fuoco di paglia e rifilano un severo 124-101 ai Milwaukee Bucks. Disinnescato Giannis Antetkounmpo, i cui 33 punti e 14 rimbalzi risultano pressoché inutili. La squadra di casa ottiene infatti una netta vittoria nel segno di Donovan Mitchell (27 punti) e migliora il proprio bilancio stagionale: 24-4, di cui 15-1 tra le mura amiche.

Sette successi consecutivi per OKC

Vince anche la leader dell’altra Conference e lo fa al termine di una sfida combattuta in Florida. 104-97 il punteggio dell’incontro, che vede come miglior realizzatore Jalen Williams, autore di 33 punti. I Miami Heat ci provano fino alla fine, affidandosi soprattutto a Tyler Herro (autore di una doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi), ma a spuntarla sarà OKC. Bene anche il solito Shai Gilgeous-Alexander con 25 punti.

I risultati della notte

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 108-98

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 124-101

Miami Heat – Oklahoma City Thunder 97-104

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 24-4

Boston Celtics 21-6

New York Knicks 17-10

Orlando Magic 17-12

Milwaukee Bucks 14-12

Miami Heat 13-12

Atlanta Hawks 14-14

Indiana Pacers 13-15

Chicago Bulls 13-15

Brooklyn Nets 11-16

Detroit Pistons 11-17

Philadelphia 76ers 9-16

Charlotte Hornets 7-21

Toronto Raptors 7-21

Washington Wizards 4-21

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 22-5

Memphis Grizzlies 19-9

Houston Rockets 18-9

Dallas Mavericks 17-10

Los Angeles Clippers 16-12

Denver Nuggets 14-11

Los Angeles Lakers 15-12

Golden State Warriors 14-12

Minnesota Timberwolves 14-12

Phoenix Suns 14-12

San Antonio Spurs 14-13

Sacramento Kings 13-15

Portland Trail Blazers 9-18

Utah Jazz 6-20

New Orleans Pelicans 5-23