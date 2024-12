Si è conclusa con una sconfitta per l’Italia maschile di pallamano la prima amichevole contro il Kuwait, di scena a Novigrad, in Croazia. In preparazione ai Mondiali – in programma a gennaio 2025 – gli azzurri avevano infatti in programma di disputare due test contro la nazionale del Medio Oriente. Il primo ha visto la squadra azzurra essere sconfitta per 30-29; il secondo è previsto per domenica 22 dicembre alle ore 11:00, sempre a Novigrad.

Cronaca

Partenza in salita per l’Italia, che paga qualche errore di troppo in fase offensiva e fatica a contenere le iniziative degli avversari, che dopo 10′ hanno già 5 reti di vantaggio. Il Kuwait non solo si difende con ordine, ma trova spesso il varco per punire la retroguardia azzurra e incrementa il vantaggio. Alla mezz’ora di gioco sono ben 7 le lunghezze di vantaggio, con il punteggio di 18-11.

L’Italia però non si abbatte, anzi crede nella rimonta e scende in campo con un piglio diverso nella ripresa, dimostrando molta più concretezza nel momento di realizzare. A guidare la rimonta azzurra è Davide Bulzamini – miglior marcatore italiano a fine match con otto reti – e i risultati si vedono subito. Gli azzurri accorciano infatti a -3 sul 22-19, poi sul 24-22 a 10′ dallo scadere ma purtroppo non riescono a ristabilire la parità e finiscono per accontentarsi di una sconfitta di misura: 30-29.

Tabellino

venerdì 20 dicembre | Novigrad (CRO)

h 17:30 | Kuwait – Italia 30-29 (p.t. 18-11)

Kuwait: Al-Khamees 1, Salmeen 2, Najem, Famaz, Houmod 1, Alsanea 4, Meshaal 5, Hasan, Al-Adwani 7, Amer 1, Saleh 1, Mohammed, Mobark 2, Fahad, Ali 1, Abdulrahman 5, Dashti, Buyabis. All: Saïd Hadjazi

Italia: Pavani, Colleluori, Leban, Prantner 4, Giambartolomei, Dapiran 3, Bulzamini 8, Angiolini 3, Savini, Romei, Yatawarage, Bronzo 4, Arcieri 1, Iballi 3, Zanon, Pugliese 2, Manojlovic 1, Marrochi, Sontacchi. All: Riccardo Trillini

Le parole del vice allenatore Jürgen Prantner

“Nel primo tempo abbiamo pagato una difesa poco compatta, ma anche il fatto di non ritrovarci da un po’ e di essere alla prima amichevole. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà anche sul lato del gioco veloce nel tentativo di provare delle situazioni specifiche. La seconda parte invece è stata positiva perché siamo cresciuti sotto ogni aspetto. E non è grave se non siamo riusciti a rimontare del tutto, trattandosi appunto della prima amichevole. Puntiamo ad essere in crescita già tra due giorni nel secondo test”.

La squadra azzurra per i due test con il Kuwait

PORTIERI: Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Davide Pugliese (AD\TD – 2001 – Junior Fasano), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten/GER)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Christian Manojlovic (CE – 2005 – Timisoara\ROU), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Marco Zanon (TD – 2004 – Bolzano), Simone Giambartolomei (CE\TD – 2006 – Campus Italia\Camerano), Naveesha Yatawarage (TD – 2006 – Campus Italia\Aretusa)

PIVOT: Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Brian Lega (preparatore)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio

I gironi dei Mondiali 2025

GRUPPO A – Herning (DEN)

Germania

Repubblica Ceca

Polonia

Svizzera

GRUPPO B – Herning (DEN)

Danimarca

ITALIA

Algeria

Tunisia

GRUPPO C – Poreč (CRO)

Francia

Austria

Qatar

Kuwait

GRUPPO D – Varazdin (CRO)

Ungheria

Paesi Bassi

Nord Macedonia

Guinea

GRUPPO E – Oslo (NOR)

Norvegia

Portogallo

Brasile

USA

GRUPPO F – Oslo (NOR)

Svezia

Spagna

Giappone

Cile

GRUPPO G – Zagabria (CRO)

Slovenia

Islanda

Cuba

Capo Verde

GRUPPO H – Zagabria (CRO)