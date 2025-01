Giannis Antetokounmpo ha raggiunto un traguardo molto importante nella notte di NBA 2024/2025, arrivando a quota 50 triple doppie in carriera. Tutto ciò in una serata per lui “normale” contro Sacramento, in cui non gli serve strafare per chiudere la partita con all’attivo 30 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, in una serata in cui Milwaukee può contare anche sui 24 punti di Damian Lillard e sui 21 Brook Lopez. I Bucks chiudono il primo tempo in vantaggio per 47-26, toccando anche il +28 nel corso del secondo tempo. Termina 130-115, con i Kings che di fatto non entrano mai in partita, nonostante i 28 punti di DeMar DeRozan, e incappano in una sconfitta dopo ben sette vittorie di fila.

Oklahoma, nessun problema contro Philadelphia. I Cavs si “vendicano” di Indiana nella notte NBA

Oklahoma chiude con un bel successo contro Philadelphia il proprio giro a Est, soprattutto vincendo la diciottesima partita nelle ultime diciannove. Numeri sempre più straordinari di una formazione per la quale ormai gli aggettivi sono finiti. Il compito dei Thunder è reso ancora più “agevole” dalle assenze nei Sixers di Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey a causa dei rispettivi infortuni. I padroni di casa si aggrappano ai punti che arrivano dalla panchina, con i 25 di Justin Edwards e i 18 di Jeff Dowtin, e non mollano, portandosi a -4 dopo aver chiuso il primo tempo sul 21-37. Ma Oklahoma trova un parziale importante che di fatto chiude un match in cui Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams chiudono rispettivamente con 32 (e 9 assist) e 24 punti.

Passando a Est, la capoclassifica della Eastern Conference di NBA, i Cleveland Cavaliers, si riscattano immediatamente dopo la sconfitta dell’altro giorno contro gli Indiana Pacers: nel rematch di Indianapolis, infatti, un parziale di 0-10 nel terzo quarto consente ai Cavs di poter poi amministrare il vantaggio. Interrotta, quindi, la serie di sei vittorie di fila dei Pacers, che nell’ultimo turno avevano fermato proprio Cleveland dopo dodici successi consecutivi. Donovan Mitchell realizza 35 punti, a cui si aggiungono gli oltre 20 realizzati da Darius Garland e Evan Mobley, mentre per Indiana Pascal Siakam si ferma a 23 (solo due nel secondo tempo).

Young e Murray super contro Suns e Mavs

Trae Young brilla nella vittoria di Atlanta contro Phoenix, trovando il proprio massimo stagionale con 43 punti all’attivo e ispirando anche la doppia doppia da 22 punti e 21 rimbalzi di Onyeka Okongwu. E per fortuna che la presenza di Young era in dubbio, prima della partita. Phoenix rimanda ancora la vittoria sul campo degli Hawks per una trasferta che ormai sembra stregata, visto che è da marzo 2014, e quindi da undici partite, che i Suns non vincono ad Atlanta. Non bastano i 35 punti di Devin Booker e i 31 di Kevin Durant, protagonisti nel parziale da 6-20 nel terzo quarto reso vano dal ritorno degli avversari.

Un’altra prestazione super nella serata NBA arriva da Dallas, in cui Jamal Murray fa il bello e il cattivo tempo trascinando Denver nella vittoria per 99-118. Il numero 27 dei Nuggets sfiora il massimo stagionale (34 punti) con un primo tempo da 32 punti, arrivando ad averne segnati 45 a fine partita con il 13/17 da due e il 5/9 da tre. Tra le fila di Dallas, non brilla Kyrie Irving al ritorno, fermandosi a 11 punti e 4 rimbalzi.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 34-5

Boston Celtics 28-11

New York Knicks 26-15

Orlando Magic 23-18

Indiana Pacers 22-18

Milwaukee Bucks 21-17

Miami Heat 20-18

Detroit Pistons 21-19

Atlanta Hawks 20-19

Chicago Bulls 18-22

Philadelphia 76ers 15-23

Brooklyn Nets 14-26

Toronto Raptors 9-31

Charlotte Hornets 8-28

Washington Wizards 6-32

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 33-6

Houston Rockets 26-12

Memphis Grizzlies 25-15

Denver Nuggets 24-15

Los Angeles Clippers 21-17

Dallas Mavericks 22-18

Los Angeles Lakers 20-17

Minnesota Timberwolves 21-18

San Antonio Spurs 19-19

Sacramento Kings 20-20

Phoenix Suns 19-20

Golden State Warriors 19-20

Portland Trail Blazers 13-26

Utah Jazz 10-28

New Orleans Pelicans 9-32

I risultati della notte NBA tra martedì 14 e mercoledì 15 gennaio

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 117-127

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder 102-118

Atlanta Hawks-Phoenix Suns 122-117

Chicago Bulls-New Orlean Pelicans 113-119

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings 130-115

Dallas Mavericks-Denver Nuggets 99-118

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets 114-132