NBA 2023/24: riscatto 76ers e Suns. Male gli Heat, crisi Memphis

Altre 7 partite di Regular Season NBA andate in archivio nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre. Fanno due su due Pelicans e Pacers che riconfermano la “W” della prima partita. Si riscattano 76ers e Suns dopo le sconfitte del turno precedente. Seconda sconfitta di fila per gli Heat e terza sconfitta su altrettante partite per i Grizzlies.

DETROIT PISTONS-CHICAGO BULLS 118-102

Prima vittoria stagionale per Detroit che batte Chicago grazie alle grandi prestazioni di Cunningham (25 pt e 10 ast) e Jalen Duren che mette a referto 23 punti e cattura 15 rimbalzi. Per i Bulls inutile la prestazione stellare di Zach Lavine che ne mette 51 tirando col 58% dal campo.

NEW ORLEANS PELICANS-NEW YORK KNICKS 96-87

Vincono ancora i Pelicans trascinati da Ingram (26 punti) e Zion (24 punti) indirizzando la partita già nel primo quarto. Per New York da segnalare la doppia doppia di Randle (10 punti e 12 rimbalzi), e la buona prestazione di RJ Barrett (18 punti), miglior realizzatore della squadra.

WASHINGTON WIZARDS-MEMPHIS GRIZZLIES 113-106

Perdono ancora i Grizzlies che, complici le assenze di Morant per squalifica e di Steven Adams per infortunio, continuano a faticare e, per il momento, a perdere contro chiunque. Per Memphis ancora una volta ottima prestazione di Desmond Bane che realizza 26 punti e prova a togliere le castagne dal fuoco. Per Washington prima vittoria in stagione con tre giocatori (Poole, Kispert e Kuzma) sopra i 20 punti.

CLEVELAND CAVALIERS-INDIANA PACERS 113-125

La sconfitta coi Pacers per Cleveland sancisce due sconfitte nel primo back to back stagionale. Nei Cavaliers, oltre a Garland e Rubio assenti sin da inizio campionato, a sto giro indisponibile anche Donovan Mitchell. Ci provano Mobley (33 pt e 14 rim), Levert (31 pt) e Max Strus (21 pt, 11 rim) a colmare le mancanze dei Cavs ma i Pacers approfittano degli assenti dei padroni di casa per espugnare la Rocket Mortgage Fieldhouse Arena e centrare il secondo successo su due di questo avvio di Regular Season.

TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 107-114

Vincono in Canada i 76ers e centrano la prima vittoria in stagione che le super prestazioni da 34 punti a testa di Embiid, che sfiora la tripla doppia, e Tyrese Maxey, sempre più un fattore offensivo determinante per i Sixers. Scottie Barnes coi suoi 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist rimane la nota positiva dei campioni NBA 2019.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MIAMI HEAT 106-90

Rovinosa sconfitta per Miami che senza Jimmy Butler cade a Minnesota e, come i Cavs, perde entrambi i match del primo back to back stagionale. Per i Timberwolves ben 6 giocatori in doppia cifra con 25 punti per Naz Reid che tira con uno straordinario 71% dal campo.

PHOENIX SUNS-UTAH JAZZ 126-104

Rialza subito la testa Phoenix dopo la sconfitta della Crypto.com Arena stravincendo la prima partita davanti al proprio pubblico. Suns, ancora senza Beal e Booker, trovano un Kevin Durant formato Mvp che ha iniziato la stagione come meglio non poteva. Anche contro i Jazz miglior scorer della squadra 26 punti (7/7 da 2) e annessi 7 assist. Nonostante la sconfitta senza storia, Utah porta cinque giocatori sopra la doppia cifra.