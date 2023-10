Lukaku e la trasferta: 8 gol su 9. Ma è a secco in 10 delle ultime 13 gare a San Siro

Alta tensione e vigilia in silenzio. La calma prima della tempesta di Inter-Roma (ore 18:00). Simone Inzaghi non parla, Josè Mourinho (squalificato) fa lo stesso. Le parole in settimana a margine degli impegni europei sono state sufficienti. Gli unici che non risparmiano uscite fin qui sono gli ultras nerazzurri che annunciano il divieto di fischietti ma si preparano a farli entrare ugualmente per l’accoglienza a Romelu Lukaku, al ritorno al ‘Meazza’ dopo il ‘no’ all’offerta nerazzurra in estate. I motivi non li ha ancora chiariti nessuno e domenica Big Rom rivedrà i suoi vecchi compagni. Dalle strette di mano fino all’ultimo pallone conteso, ci sarà tanto da dirsi, ma principalmente ci sono tre punti fondamentali da conquistare per Inter e Roma. La squadra di Inzaghi parte favorita. Lautaro e compagni sono più forti dei giallorossi per qualità, ritmo e sono più in salute (grazie anche a due giorni in più di riposo).

Inzaghi deve fare a meno di due riserve come Cuadrado e Arnautovic, mentre Mourinho dovrà rinunciare a dei titolarissimi come Spinazzola, Smalling e Dybala. Sul fronte d’attacco c’è Romelu Lukaku, a segno con otto reti nelle sue ultime nove trasferte di Serie A. I numeri a San Siro però sono radicalmente diversi. L’attaccante belga non ha trovato la via del gol in dieci delle ultime tredici gare giocate in campionato al ‘Meazza’. Mourinho in conferenza stampa mercoledì si è chiesto il perché Lukaku fosse tanto importante per i tifosi interisti e la risposta sta anche nei numeri. Come si legge negli insights della Lega Serie A, Big Rom è quello con la più alta percentuale realizzativa (23%) in nerazzurro dal 2004/05, tra i calciatori con almeno 30 presenze nel periodo di riferimento. Non numeri qualunque. Gli stessi che sta sfoggiando in giallorosso. Tre gol su tre in Europa. Cinque su sette in campionato. La Roma sogna di trasformare il prestito in un trasferimento definitivo. Quello che non è riuscito all’Inter e che stasera i tifosi non perdoneranno.