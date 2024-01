Nba 2023/2024, Minnesota vince ancora: Magic battuti 92-113. Davis trascina i Lakers

Prova di forza ad ovest, dove i Minnesota Timberwolves blindano la vetta della classifica grazie alla vittoria esterna per 92-113 sugli Orlando Magic. Di fatto la contesa è già indirizzata a fine primo tempo, sul +30 per gli ospiti. Il resto è pura gestione, visto che la gran parte del lavoro è stata già fatta, come dimostrano i numeri di Karl-Anthony Towns che segna 23 dei suoi 28 punti nei primi due quarti. Rudy Gobert aggiunge una doppia doppia da 21+12, mentre sul fronte opposto Paolo Banchero non va oltre 18 punti a referto.

I Los Angeles Lakers battono in casa i Toronto Raptors per 132-131. Gli ospiti mandano sette giocatori in doppia cifra con quattro elementi sopra quota 20 (Barnes 26, Siakam 25, Barrett 23+10 e Quickley 21), ma non basta in una delle serate da incorniciare di Anthony Davis. Per lui 13/17 dal campo. Così il 30enne di Chicago firma il suo massimo stagionale da 41 punti con 11 rimbalzi e 6 assist. Sono ben sei gli altri Lakers in doppia cifra, tra cui LeBron James con doppia doppia da 22 punti e 12 assist.

Nelle altre gare, Sacramento vince contro i Detroit Pistons per 131-110. Spicca un Sabonis in tripla doppia (37 punti, 13 assist e 10 rimbalzi). Con Doncic acciaccato per un problema alla caviglia (a referto comunque con 31 punti), Irving (33 punti) prova a tenere a galla i Dallas Mavericks che però perdono (120-103) contro i Memphis Grizzlies.

