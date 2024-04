NBA 2023/2024: Milwaukee perde ancora, bene Mavericks e Suns

Ben dodici match validi per la regular season NBA 2023/2024, che si appresta a volgere al termine, sono andati in scena nella notte italiana e non sono mancate le emozioni. Vittoria numero 61 per i Boston Celtics, sempre più leader a Est, che hanno superato di misura (101-100) i Sacramento Kings nel segno di Porzingis, autore di una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi. Massimo stagionale di Deandre Ayton (34 punti con 13 rimbalzi) nel successo dei Portland Trail Blazers contro Washington, mentre i Pistons orfani dell’infortunato Simone Fontecchio hanno ceduto il passo ai Memphis Grizzlies per 108-90.

Bene i San Antonio Spurs, trascinati da Victor Wembanyama (17 punti, 12 rimbalzi, 9 assist e 3 stoppate) nella vittoria allo scadere contro New Orleans. 13° successo nelle ultime 15 per i Dallas Mavericks, capaci di piegare i Golden State Warriors per 108-106 nonostante l’assenza di Luka Doncic. In New York Knicks-Chicago Bulls 100-108, il protagonista è stato Javonte Green (massimo in carriera sia di punti che di rimbalzi, 25 e 13), mentre i 32 punti di Brandon Miller (gli stessi di Banchero) hanno portato Charlotte alla vittoria contro Orlando.

L’assenza di Shai Gilgeous-Alexander costa caro agli Oklahoma City Thunder, battuti per 126-112 dagli Indiana Pacers; non hanno tremato invece i Miami Heat, vittoriosi per 119-104 contro gli Houston Rockets. Il risultato clamoroso di giornata è stato invece il ko dei Milwaukee Bucks di Doc Rivers (terzo di fila, quinto nelle ultime sei), crollati in casa contro i Toronto Raptors. Appena 6 minuti in campo per Danilo Gallinari: un assist e un rimbalzo per lui. Facile vittoria per i Los Angeles Clippers, i quali hanno passeggiato contro gli Utah Jazz. Infine, terzo successo di fila per i Phoenix Suns, guidati da Kevin Durant (22 punti) e Grayson Allen (23), in grado di domare i Minnesota Timberwolves per 97-87.