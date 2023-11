NBA 2023/2024: Kings in rimonta su Golden State, dominio Celtics sui Bulls. Definiti i quarti della NBA Cup

Otto sfide nella nottata NBA, ma soprattutto la conclusione della fase a gironi del nuovo ‘In-Season Tournament’ o NBA Cup che dir si voglia. Questo vuol dire che abbiamo tutti i nomi delle otto qualificate ai quarti di finale, in programma il 4 e 5 dicembre.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nella Eastern Conference avevano già ottenuto l’accesso ai quarti gli Indiana Pacers nel Gruppo A. Il Gruppo B vede il superamento del turno dei Milwaukee Bucks, i quali battendo a domicilio i Miami Heat per 124-131 terminano imbattuti le loro quattro gare. Caos nel Gruppo C, dove sono i Boston Celtics ad avanzare nonostante lo stesso record di Orlando Magic e Brooklyn Nets (3-1). I ‘verdi’ però dominano 124-97 i Chicago Bulls e grazie alla differenza canestri riescono a superare il turno a discapito della concorrenza. Una beffa sia per i Magic che per i Nets, anche perché entrambe non riescono a qualificarsi per la stessa ragione come ‘migliore seconda’. Sono i Knicks a conquistare i quarti dopo il successo per 115-91 sugli Hornets.

Nella Western Conference già ai quarti i Lakers, che affronteranno in casa i Suns, la migliore seconda del lotto. Gli Houston Rockets perdono contro i Dallas Mavericks di un Doncic da 41 punti per 121-115 e non riescono nel difficile aggancio dei New Orleans Pelicans, che così vicono il Gruppo B. Nel Gruppo C sono i Sacramento Kings ad arrivare primi, dopo aver sconfitto al termine di una partita incredibile i Golden State Warriors 124-123. Curry e compagni nel corso del match si son trovati anche sul +24 prima di subire la rimonta dei padroni di casa. E non hanno concretizzato anche un +5 a 58″ dal termine, subendo un tiro libero di Fox e due canestri di Malik Monk che li hanno condannati alla sconfitta.

TABELLONE QUARTI ‘NBA CUP’

Lunedì 4 dicembre

Boston Celtics vs. Indiana Pacers

Sacramento Kings vs. New Orleans Pelicans

Martedì 5 dicembre

Milwaukee Bucks vs. New York Knicks

Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns