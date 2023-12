NBA 2023/2024: i Thunder la spuntano all’OT su Golden State, i Celtics si rialzano contro i Knicks

Un venerdì ricco di partite per il basket d’oltreoceano, che in attesa della finalissima di NBA Cup tra Indiana Pacers e Los Angeles Lakers in programma nella notte italiana tra sabato e domenica alle 02:30, ha visto scendere in campo ben 26 franchigie.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A Est i Boston Celtics mantengono la leadership della classifica dopo aver sconfitto 133-123 i New York Knicks con ben sei giocatori in doppia cifra, una prestazione da 30 punti di Derrick White il ritorno in campo di Porzingis dopo l’infortunio di un paio di settimane fa. Inseguono sempre i Philadelphia 76ers, che sconfiggono 125-114 gli Atlanta Hawks con un Embiid al solito dominante da 38+14 e Maxey che ormai non è più certo una sorpresa: anche la guardia sopra i 30 punti.

Nei bassifondi della classifica prosegue la lotta a chi perde più partite tra Detroit Pistons e Washington Wizards, nella notta protagoniste di altre due sconfitte nette. Detroit perde di 32 punti, 123-91 a Orlando contro i Magic, mentre Washington si arrende 124-97 contro i Brooklyn Nets. Vittoria per gli Charlotte Hornets per 119-116 sui Toronto Raptors nonostante un grande Scottie Barnes da tripla doppia (31+10+10). I Cleveland Cavaliers grazie ai 27+13 di Donovan Mitchell hanno la meglio sui Miami Heat per 99-111. Successo anche per i Chicafo Bulls 121-112 a San Antonio, con Wembanyama che però fa registrare il suo primo (e non ultimo) 20+20 della carriera, con 21 punti e 20 rimbalzi.

A Ovest invece prosegue lo straordinario inizio di stagione dei Minnesota Timberwolves, sempre più soli in vetta. Nonostante Anthony Edwards sia stato costretto a uscire dalla partita dopo solamente 3 minuti, i Twolves hanno sconfitto senza patemi 103-127 i Grizzlies a Memphis. Non è un buon momento, invece, per i Denver Nuggets, che incassano la terza sconfitta consecutiva. Jokic tira molto male dal campo (9/26) e i Nuggets si arrendono 106-114 agli Houston Rockets. Con lo stesso punteggio i Sacramento Kings espugnano Phoenix e battono i Suns, i quali hanno dovuto fare a meno di Kevin Durant.

I Dallas Mavericks vincono facilmente a Portland 112-125 ma sono preoccupati per Kyrie Irving, uscito a metà partita per un infortunio di cui bisognerà valutare l’entità. Fontecchio parte ancora in quintetto e gioca ben 31′ minuti, ma chiude con 8 punti e gli Utah Jazz perdono 103-117 contro i Clippers. Altra sconfitta al fotofinish per i Golden State Warriors, che perdono 138-136 all’overtime contro gli Oklahoma City Thunder. Curry e compagni si trovavano sul +3 a pochi secondi dal dal termine dei regolamentari, prima che Draymond Green commettesse un fallo su un tiro da 3 di Holmgren, che trascinava il match ai supplementari.