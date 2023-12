Gigante maschile Val d’Isere 2023, risultati e classifica prima manche: guida Odermatt, azzurri fuori dai 10

Dopo cancellazioni varie è finalmente il momento di tornare in pista per gli uomini di Coppa del Mondo di sci alpino e in Val d’Isere Marco Odermatt riesce immediatamente a fare la voce grossa. Nella prima manche del gigante odierno lo svizzero fa il vuoto, chiudendo in 1:10.17 su una pista bella, ma davvero complessa da gestire. Tanti gli atleti arrivati stremati al traguardo e che hanno finito per perdere un’enormità proprio nel tratto finale. Alla fine riescono a stare sotto il 1″ di margine in vista della manche finale solo Henrik Kristoffersen a +0.65 e Loic Meillard a +0.75. Dietro di loro Marco Schwarz e Joan Verdu, quest’ultimo la vera sorpresa della mattinata con il pettorale n°19 e unico in grado di far segnare un tempo di questo livello scendendo dopo i top-10.

Azzurri nelle retrovie, con distacchi abbastanza importanti dalle posizioni che contano. Luca de Aliprandini, Giovanni Borsotti e Filippo Della Vite avranno comunque modo di rifarsi nella seconda manche (in programma alle 13:00) e cercare di recuperare posizioni in condizioni più favorevoli di pista e climatiche. Con loro, riesce a centrare il pass anche Alex Vinatzer con il pettorale n°42.

PROGRAMMA E COPERTURA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

RISULTATI PRIMA MANCHE

1 ODERMATT Marco SUI 1:10.17

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:10.82 +0.65

3 MEILLARD Loic SUI 1:10.92 +0.75

4 SCHWARZ Marco AUT 1:11.40 +1.23

5 VERDU Joan AND 1:11.43 +1.26

6 KRANJEC Zan SLO 1:11.70 +1.53

7 ZUBCIC Filip CRO 1:11.79 +1.62

8 PINTURAULT Alexis FRA 1:11.93 +1.76

9 SCHMID Alexander GER 1:12.12 +1.95

10 RADAMUS River USA 1:12.43 +2.26

13 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:13.42 +3.25

15 BORSOTTI Giovanni ITA 1:13.67 +3.50

17 DELLA VITE Filippo ITA 1:13.96 +3.79

25 VINATZER Alex ITA 1:14.90 +4.73

ELIMINATI

MAURBERGER Simon ITA 1:15.63 +5.46

KASTLUNGER Tobias ITA 1:16.56 +6.39

DNF ZINGERLE Hannes ITA