NBA 2023/2024, Gallinari torna in campo dopo l’infortunio: 15 punti al debutto in pre-season

Dopo circa 13 mesi ai box in seguito al grave infortunio al ginocchio patito con la maglia della Nazionale, Danilo Gallinari è tornato in campo. L’ala classe ’88 ha debuttato con la maglia degli Washington Wizards nel match di preseason NBA vinto dalla squadra capitolina agevolmente 145-82 sugli australiani dei Cairns Taipans. Il 35enne azzurro è sembrato già in ottime condizioni chiudendo con 15 punti in poco più di 16 minuti, tirando 5/7 dal campo di cui 3/4 dalla lunga distanza e 2/2 ai liberi, con 4 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero.