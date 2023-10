Paolini-Garcia in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Moyuka Uchijima nel secondo turno del WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. La toscana è pronta a tornare in scena dopo il convincente debutto contro la lucky loser giapponese Moyuki Uchijima. Ora sul suo percorso c’è la veterana francese, che al primo turno ha potuto usufruire di un bye in qualità di testa di serie. L’impegno è molto arduo per Paolini, che partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. La transalpina, infatti, le ha sempre creato tanti problemi ogni volta che si sono affrontate nel corso della carriera. Basti pensare che il bilancio degli scontri diretti è addirittura 4-0 per Garcia (8-0 il computo dei set). Jasmine, tuttavia, sta disputando il suo miglior tennis da qualche mese a questa parte e proverà a dire la sua per raggiungere un altro prestigioso quarto di finale.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Garcia scenderanno in campo giovedì 12 ottobre, giornata dedicata al completamento degli incontri di ottavi di finale. Il campo e l’orario sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Paolini e Garcia garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.