NBA 2023/2024, Detroit taglia Danilo Gallinari: sarà free agent

I Detroit Pistons danno il benvenuto a Simone Fontecchio ma allo stesso tempo salutano Danilo Gallinari. Secondo quanto riportato da The Athletic, la franchigia del Michigan – dopo vari movimenti nel giorno della NBA trade deadline – ha deciso di tagliare l’ala della Nazionale italiana. Uno scenario che era abbastanza prevedibile già da settimane, quando Detroit aveva preso Gallinari in uno scambio con Washington. La squadra allenata da Monty Williams ha infatti necessità di dare minuti ai suoi giovani e Gallinari a 35 anni preferirebbe far parte di un roster da play-off. Potrà farlo, nel caso arrivassero offerte: dal momento del rilascio sarà infatti free agent e potrà firmare con qualsiasi squadra.