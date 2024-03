Nba 2023/2024, Clippers momento no, crollo Suns: la corsa ad ovest è senza sosta

Nel finale di stagione della regular season, la cavalcata per un posto valido per la post-season, per quanto riguarda la Western Conference, è sempre più accesa. Per ora, le uniche squadre sicure di un posto sono gli Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets e Minnesota Timbervolwes. Dal 4^ al 11^ posto tutto è ancora in bilico.

Momento negativo per i Los Angeles Clippers, nonostante il ritorno di Russell Westbrook, che era fuori per infortunio, perdono nella notte con gli Indiana Pacers, e si vedono avvicinare pericolosamente le inseguitrici. Lo stesso coach dei californiani Tyronn Lue, a fine partita, ha ammesso che la squadra è stata troppo morbida durante la partita. Sconfitta ancor più clamorosa quella dei Phoenix Suns che, nonostante i 65 punti in combinato di Kevin Durant e Devin Booker, si arrendono ai San Antonio Spurs, privi di Wembanyama. Frank Vogel, head coach dei Suns, a fine partita, ha espresso tutto il suo malcontento ai microfoni dicendo che una sconfitta del genere è inaccettabile, disappunto più che giustificato visto l’enorme differenza di talento fra le due franchigie. I Sacramento Kings approfittano dello scivolone di KD e compagni con la vittoria su Philadelphia si riprendono il 6^ posto momentaneo, trascinati da Domantas Sabonis, che nella notte è entrato nella storia; infatti, il numero 10 supera Kevin Love in doppie-doppie consecutive in una singola stagione, per la precisone sono 54. Altra vittoria per i Dallas Mavericks, la 4^ consecutiva, che mette pressione ulteriore ai Kings, perché le due squadre hanno lo stesso record, 42 vittorie e 29 sconfitte, ma i californiani hanno dalla loro parte lo scontro diretto, ma Doncic e Irving, anche questa notte hanno fatto scintille contro gli Utah Jazz, e faranno di tutto per conquistare l’accesso diretto ai playoff, ora infatti si trovano al 7^ posto, nella zona play-in. Continua anche la corsa per gli Houston Rockets che allungano a nove la striscia di vittorie consecutive, e pareggiano le vittorie stagionali di Golden State, ora sono 36, e sono ormai sempre più decisi a compiere il sorpasso che varrebbe il decimo posto in classifica e quindi gli spareggi per potrà accedere alla post-season. Coinvolti in questa corsa senza sosta anche i Los Angeles Lakers, che questa notte non hanno giocato, ma che si trovano al 9^ posto, pronti a sfruttare un passo le indecisioni degli avversari, con il solito LeBron James pronto a prendere parte all’ennesima stagione playoff.

Dal 4^ posto, occupato momentaneamente dai New Orleans Pelicans, all’11^ posto, occupato come accennato precedentemente dai Rockets, è ancora tutto in bilico, e molte delle squadre che stanno dando vita a questa maratona sono di primo livello. La lotta è sempre più serrata e anche la minima distrazione può essere fatale e compromettere le sorti di una stagione. Mancano poco meno di venti giorni alla fine della regular season e ad ovest è ancora tutto da decidere, lo spettacolo è assicurato.