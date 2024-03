Masters 1000 Miami, Musetti: “Partita migliore degli ultimi mesi, con Alcaraz sarà dura”

“E’ il match più bello degli ultimi mesi sento di aver fatto tutto bene e di aver ritrovato il vero Lorenzo in campo, a livello di maturità, di scelte, di fisicità. Mi sentivo bene e ho contrastato un giocatore che per caratteristiche è forse il prototipo di giocatore che a me non piace. Ho fatto pochi gratuiti, poche scelte sbagliate”. Questa l’analisi di Lorenzo Musetti della sua vittoria in due set contro Ben Shelton.

Sulla sfida con Alcaraz: “Giocheremo in condizioni diverse rispetto al passato. Lui sta giocando bene e dopo la vittoria di Indian Wells ha ritrovato fiducia. Non sarà facile, credo che affrontarlo in questo momento sia la sfida più eccitante del tennis. Lui e Jannik stanno governando il nostro sport, però sono contento di confrontarmi con lui per vedere se saprò fare uno step in più”.