Nba 2023/2024: Boston batte Milwaukee, Miami passa a Cleveland

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024.

Boston batte Milwaukee 122-119. Sono 31 punti per Tatum, a cui aggiunge 8 rimbalzi e 4 assist. Bene anche White e Brown, 23 e 21 punti. Non bastano ai Bucks i 32 punti di Lillard e i 24 con 15 rimbalzi di Portis per colmare l’assenza di Anteteokounmpo ed evitare il ko. Colpo di Miami, che passa in casa di Cleveland 107-104. 30 punti per un Jimmy Butler in formato playoff e 24 per un ottimo Terry Rozier. Cavs che pagano l’assenza di Mitchell. Non servono i 25+20 rimbalzi di Allen e i 20+9 assist di Darius Garland. Oklahoma batte 119-107 Utah e resta in vetta alla Western Conference. 35 punti e 14 rimbalzi per Holmgren e 31+7 assist per Gilgeous-Alexander. Jalen Williams completa il solito terzetto con 18 punti e 4 rimbalzi. Sponda Jazz, bene Sexton con 25 punti e 7 rimbalzi. I Los Angeles Clippers passano in casa di Portland 116-103. 51 punti combinati da George (27) e Leonard (24). Doppia doppia da 19 punti e 14 assist per Harden. Phoenix torna a vincere e lo fa contro Philadelphia, sempre orfana di Embiid, 115-102. Miglior realizzatore Grayson Allen con 32 punti e 5 assist. 22 punti per Durant e doppia doppia da 18 punti e 11 assist per Booker. Sponda 76ers, Oubre unico in doppia cifra del quintetto titolare (18+5+4). Golden State passeggia su Memphis 137-116. Tre giocatori oltre i 20 punti per i Warriors. Kuminga guida la franchigia della baia con 26 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Thompson (23 punti) e Wiggins (22+10 rimbalzi). Sponda Grizzlies, non basta il carrer high di GG Jackson, che chiude con 35 punti e 5 rimbalzi in 35 minuti sul parquet. Sacramento resta nelle prime sei ad Ovest e domina Toronto 123-89. Sei giocatori in doppia cifra peri Kings. Fox il migliore con 20 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Tripla doppia da 13+17+10 per Domantas Sabonis.