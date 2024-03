Masters 1000 Miami 2024: Arnaldi batte Fils e avanza al secondo turno, ora Bublik

Matteo Arnaldi batte Arthur Fils e accede al secondo turno del Masters 1000 di Miami. L’azzurro batte il giovane talento francese 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco. Prestazione perfetta del sanremese, che non concede nemmeno una palla break al transalpino chiudendo con il 93% di punti vinti sulla prima di servizio (27/29) e il 70% sulla seconda (14/20). Positivo anche il saldo vincenti-errori non forzati (13-9), a differenza di Fils, che mette 10 vincenti, ma commette 18 gratuiti. Nel primo set, Arnaldi sfrutta la partenza a vuoto del francese per portarsi avanti di un break nel secondo game. Fils entra in partita, ma l’azzurro è bravo a rimanere solido in battuta e a chiudere 6-3 in 42 minuti. Più equilibrio nel secondo set, ma Arnaldi è cinico e trasforma l’unica palla break concessa (2 in tutto il set) da Fils per brekkare e prendersi anche il secondo parziale per 6-4 in 45 minuti. Terzo secondo turno consecutivo per il classe 2003 italiano, che cercherà di tornare al terzo turno in tornei Atp dopo il 250 di Brisbane, dove uscì di scena proprio al terzo turno con Safiullin. Il suo avversario sarà la testa di serie numero 17 Bublik, che in questo avvio di stagione sembrerebbe aver trovato la continuità che gli è sempre mancata in carriera. Lo spicchio di tabellone è quello di Tsitsipas (ipotetico terzo turno) e Rublev (ipotetico ottavo).