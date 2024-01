NBA 2023/2024, ai Nuggets il big match contro i Celtics. 52 di Booker nel successo Suns sui Pelicans

Sette le sfide andate in scena nella nottata italiana NBA, con ancora un rinvio per i Golden State Warriors a causa del lutto che ha colpito la franchigia californiana. Posticipata a data da destinarsi, infatti, la partita contro i Dallas Mavericks.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Il big match era in quel di Boston, dove i Celtics primi a Est sfidavano i campioni in carica dei Denver Nuggets, reduci dalla sconfitta a Philadelphia di un paio di giorni fa. Match decisamente equilibrato, deciso nei secondi finali con Tatum che manca il tiro del pareggio che avrebbe portato ai supplementari. I Celtics perdono 100-102 al TD Garden con la solita prestazione monstre di Jokic da 34 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Ma è il duo che funziona alla grande per i Nuggets, con anche Jamal Murray da 35 punti e miglior realizzatore di serata.

I Portland Trail Blazers abbastanza inaspettatamente rovinano il debutto di Pascal Siakam in maglia Pacers. L’ex lungo dei Raptors ne mette 21, con Myles Turner da 29 e Haliburton da 21+12, ma i Pacers cadono in trasferta 118-115 sotto i canestri di Jerami Grant (37) e Malcolm Brogdon (30), due giocatori che potrebbero anche cambiare casacca entro la trade deadline. Un’altra guardia destinata a essere ceduta è Dejounte Murray, che intanto però infila il secondo canestro della vittoria consecutivo per i suoi Atlanta Hawks. L’ex combo guard degli Spurs a 2″ dalla fine mette il 108-109 finale con cui vengono sconfitti i Miami Heat.

Pesantissima sconfitta dei Los Angeles Lakers, che sembravano finalmente essersi rimessi in carreggiata con un paio di vittorie importanti nei giorni scorsi. Invece, in casa, arriva una sonora sconfitta contro dei Brooklyn Nets che arrivavano con 14 ko nelle ultime 17 partite disputate. Zero effort da parte di LeBron e compagni verso il 112-130 finale con un Cam Thomas da 33 punti in uscita dalla panchina per la franchigia newyorkese.

Devin Booker ne segna 52 nel successo dei Phoenix Suns per 109-123 a New Orleans contro i Pelicans di Williamson (24) e Ingram (17+7+11), mentre i soliti 36 di Embiid e 32 di Maxey guidano al successo i 76ers per 109-124 in quel di Orlando contro i Magic. Infine, vittoria casalinga 124-120 degli Charlotte Hornets sugli Spurs.