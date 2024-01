Il video con gli highlights di Paolini-Blinkova, match valevole per il terzo turno degli Australian Open 2024. Successo in due set, con il punteggio di 7-6(1) 6-4 per la tennista azzurra, che per la prima volta in carriera raggiunge gli ottavi di finale in un torneo major. La prossima avversaria di Jasmine sarà un’altra russa, ovvero Anna Kalinskaya.