NBA 2022/2023: rimonta da urlo di Philadelphia, interrotta la striscia di vittorie di Milwaukee

I risultati della notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo della NBA 2022/2023. A Est è andato in scena l’attesissimo testa a testa tra Milwaukee e Philadelphia, e il match non ha deluso le aspettative: i 76ers, trascinati da Harden ed Embiid (38 punti-9 rimbalzi-10 assist il primo, 31 punti-6 rimbalzi-10 assist il secondo), compiono una rimonta strepitosa dopo aver toccato il -18, vincendo per 130-133. Per i Bucks, quattro quinti del quintetto di partenza va oltre i 20 punti, con Antetokounmpo top scorer con 34, ma non basta per evitare di vedersi interrompere la striscia di 16 successi di fila.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Tra gli altri match, vittoria convincente di Cleveland contro Detroit, dopo aver toccato anche il +35, mentre Adebayo mette in campo 30 punti e 11 rimbalzi nella vittoria di Miami contro Atlanta Hawks, che pagano anche un Trae Young dalle polveri bagnate con un 2/13 dal campo. Nella sfida in fondo alla Western Conference, Houston Rockets interrompe la striscia di undici sconfitte di fila battendo per 110-122 San Antonio Spurs. Infine, dopo un primo tempo dominato, Minnesota rischia di subire la rimonta contro Sacramento nel terzo quarto, resistendo poi nell’ultimo parziale: 134-138 il risultato finale, con sette giocatori in doppia cifra di punti.

NBA 2022/2023 – Risultati notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo

Washington Wizards – Toronto Raptors 109-116

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 114-90

Miami Heat – Atlanta Hawks 117-109

San Antonio Spurs – Houston Rockets 110-122

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 130-133

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 134-138