Biathlon, staffetta singola mista Nove Mesto 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming della staffetta singola mista di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’Italia scende in pista con Passler e Zeni, che partiranno con il pettorale numero 11. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 5 marzo, alle ore 15.15. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

SEGUI LA DIRETTA